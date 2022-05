Qualcomm annuncia ufficialmente Snapdragon 8+ Gen 1 e Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm si conferma leader nel settore dei dispositivi Android di fascia alta e premium con le nuove piattaforme mobili Snapdragon.

Qualcomm Technologies, Inc. ha annunciato la sua ultima linea di piattaforme mobile, Snapdragon 8+ Gen 1 e Snapdragon 7 Gen 1, per alimentare la prossima generazione di smartphone Android di alto livello. La nuova piattaforma di punta dell’azienda, Snapdragon 8+, è un concentrato di potenza di livello premium che offre miglioramenti in termini di potenza e prestazioni per ottenere il massimo in tutte le esperienze sul dispositivo. Snapdragon 7 offre una selezione di funzionalità e tecnologie di fascia alta e molto richieste, che possono essere utilizzate da un maggior numero di persone in tutto il mondo.

Snapdragon 8+ Gen 1

La piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1, l’ultima potenza mobile premium dell’azienda, offre la massima potenza in tutte le esperienze sul dispositivo, anche di gioco, durante tutto il giorno. Snapdragon 8+ Gen 1 sarà adottato dai principali OEM e marchi mondiali, tra cui ASUS ROG, Black Shark, HONOR, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, OSOM, realme, RedMagic, Redmi, vivo, Xiaomi e ZTE, con dispositivi commerciali che dovrebbero essere disponibili nel terzo trimestre del 2022.

Gameplay ampliato: Contiene la suite completa di funzioni S napdragon Elite Gaming , Snapdragon 8+ Gen 1 offre una reattività ultra-smooth, scene HDR ricche di colori con la massima qualità visiva e funzionalità di livello desktop. Con una GPU Qualcomm Adreno migliorata, Snapdragon 8+ offre una velocità superiore del 10% e una riduzione del consumo energetico del 30% per offrire un’esperienza di gioco ottimale.

Contiene la suite completa di funzioni S , Snapdragon 8+ Gen 1 offre una reattività ultra-smooth, scene HDR ricche di colori con la massima qualità visiva e funzionalità di livello desktop. Con una GPU Qualcomm Adreno migliorata, Snapdragon 8+ offre una velocità superiore del 10% e una riduzione del consumo energetico del 30% per offrire un’esperienza di gioco ottimale. Snapdragon 8+ è dotato anche di una CPU Qualcomm Kryo con un’elaborazione fino al 10% più veloce e un miglioramento dell’efficienza energetica fino al 30%.

è dotato anche di una CPU Qualcomm Kryo con un’elaborazione fino al 10% più veloce e un miglioramento dell’efficienza energetica fino al 30%. Cattura delle immagini di livello professionale: Snapdragon 8+ Gen 1 è dotato delle più recenti tecnologie Snapdragon Sight come la registrazione video 8K HDR per portare la videografia su smartphone a un livello superiore. È in grado di catturare immagini nel formato premium HDR10+, con oltre un miliardo di sfumature di colore.

di livello professionale: Snapdragon 8+ Gen 1 è dotato delle più recenti tecnologie Snapdragon Sight come la registrazione video 8K HDR per portare la videografia su smartphone a un livello superiore. È in grado di catturare immagini nel formato premium HDR10+, con oltre un miliardo di sfumature di colore. Incredibile intelligenza: Le funzionalità Snapdragon Smart, alimentate dal Qualcomm AI Engine di settima generazione, offrono prestazioni fino al 20% migliori per Watt per consentire casi d’uso AI ultra-avanzati su tutta la linea, per interazioni intuitive come i leggendari effetti bokeh di Leica Leitz.

Le funzionalità Snapdragon Smart, alimentate dal Qualcomm AI Engine di settima generazione, offrono prestazioni fino al 20% migliori per Watt per consentire casi d’uso AI ultra-avanzati su tutta la linea, per interazioni intuitive come i leggendari effetti bokeh di Leica Leitz. Connettività a pieno regime: Il 5G, il Wi-Fi e il Bluetooth migliori della categoria con la suite completa di funzioni Snapdragon Connect per la telefonia mobile. Il sistema Modem-RF Snapdragon X65 offre una velocità e un’efficienza straordinarie, consentendo agli utenti di parlare con amici e familiari per oltre 5,5 ore in più. Il Qualcomm FastConnect 6900 permette di vivere esperienze incredibili su Wi-Fi e Bluetooth e include Snapdragon Sound con supporto per la qualità audio CD Lossless, latenza bassissima per giochi senza lag e connettività solida.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Snapdragon 7 Gen 1 offre a un maggior numero di persone in tutto il mondo una selezione di funzioni e tecnologie di fascia alta e molto richieste, come il gioco mobile ad alte prestazioni, la connettività ad alta velocità, l’intrattenimento intelligente e l’acquisizione di immagini più grandi della vita. Snapdragon 7 Gen 1 sarà adottato da OEM e marchi leader a livello mondiale, tra cui HONOR, OPPO e Xiaomi, con dispositivi commerciali che dovrebbero essere disponibili nel secondo trimestre del 2022.