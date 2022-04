Huawei Mate 50 avrà il nuovo Qualcomm di punta ma senza il 5G

Huawei Mate 50 potrebbe avere il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, privo però del modulo 5G.

Sono in molti a dare per “spacciata” Huawei, eppure la compagnia, seppur non produce più tanti smartphone come un tempo, sta affrontando bene la crisi e continua a realizzare ottimi prodotti. Non di meno, ci aspeettiamo che a breve lanci un nuovo flagship, presumibilmente facente parte della serie Mate 50.

Unitamente a questo prodotto, vedremo anche il foldable next-gen, il Mate X3. Ma cosa sappiamo di questi due dispositivi? Proviamo a fare il punto.

Huawei Mate 50 e Mate X3: pronti al debutto?

Come abbiamo visto, i precedenti device hanno ottenuto chipset Snapdragon di punta privi del modulo 5G. Ipotizziamo che questa operazioni possa coinvolgere anche i futuri Mate X3 e 50/50 Pro. Vedremo sia il Kirin 9000 che lo Snapodragon 8 Gen 1 in versione LTE.

Ad ogni modo, queste ammiraglie sono davvero in arrivo. A dirlo è il VP del dipartimento Consumer BG Strategy Marketing del brand, Li Changzhou. Ora, secondo le indiscrezioni, il Mate 50 arriverà a luglio e presenterà un comparto fotografico unico al mondo. Arriverà con HarmonyOS 3.0 sotto la scocca (in Cina). Curiosamente però, vedremo il ritorno del notch, proprio come il Mate 30 del 2019.

Il Mate X3 invece, avrà un design simile a quello del Galaxy Z Fold: si aprirà verso l’esterno e sfoggerà una batteria da 4500 mAh con fast charge cablata da 66W. Dovrebbe disporre del Kirin 9000 4G come processore e, per il momento, HarmonyOS 2.0, ma verrà presto aggiornato.

Ricordiamo che il vecchio modello è stato rilasciato a febbraio dello scorso anno e presenteva una cerniera migliorata, uno schermo a 90 Hz, un materiale in acciaio super resistente misto alla fibra di carbonio.

Per il futuro ci aspettiamo grandi cose da questo marchio; speriamo possa trovare un modo per aggirare le sanzioni e risalire al vertice della categoria come un tempo. Intanto, sta rilasciando diversi prodotti da noi: P50 Pro, P50 Pocket e, in ultima analisi, il Nova 9 SE, un mediogamma davvero frizzante.