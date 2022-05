WhatsApp, ecco come fare per nascondere le Storie

Se volete evitare che le vostre Storie su WhatsApp siano viste da tutti, esiste un semplice quanto efficace metodo.

Trascorriamo molto tempo su app di messaggistica come WhatsApp, ma spesso nemmeno ci rendiamo conto che nel condividere qualcosa di noi, rischiamo di svelare cose che in realtà, seppur innocenti, potremmo anche non volere che venissero scoperte da tutti. Un esempio concreto sono le Storie, che in questo specifico caso sono una versione personalizzata degli Stati. Proprio come nelle Storie degli altri social network, anche gli Stati personalizzati permettono agli utenti di condividere i momenti più belli della giornata con amici e familiari attraverso foto, video e GIF.

Nascondere le Storie di WhatsApp

Per evitare che utenti indesiderati consultino i propri aggiornamenti di stato c’è però un metodo efficace che consente di nascondere le Storie. Va comunque sottolineato che le modifiche apportate non saranno applicate agli aggiornamenti di stato già pubblicati. Ecco come fare su un dispositivo con sistema operativo Android:

Accedere a WhatsApp

Fare tap sui tre puntini (in alto a destra dello schermo)

(in alto a destra dello schermo) Selezionare Impostazioni , poi Account e infine Privacy

, poi e infine Alla voce Stato , selezionare l’opzione I miei contatti eccetto o Condividi solo con

, selezionare l’opzione o Premere il pulsante Fine per confermare le modifiche

Scegliendo l’opzione “I miei contatti eccetto”, l’utente potrà impedire a specifici contatti di visualizzare le proprie Storie; al contrario, selezionando “Condividi solo con”, potrà decidere con quali contatti condividere l’aggiornamento di Stato. Nel caso in cui si stesse utilizzando un dispositivo con sistema operativo iOS, si dovrà operare in questo modo:

Accedere a WhatsApp

Selezionare Impostazioni (in basso a destra)

(in basso a destra) Fare tap su Account , poi su Privacy

, poi su Alla voce Stato, selezionare l’opzione I miei contatti eccetto oppure Condividi solo con

Facile, no? In questo modo sarete sicuri del fatto che le vostre Storie verranno visualizzate solo da persone di cui vi fidate o che comunque conoscete e volete vedano tranquillamente quanto pubblicate, mentre risulteranno di fatto invisibili a chi non suscita la vostra fiducia o, in generale, non vi interessa mostrare nulla.