WhatsApp, ecco come rendere più bello lo sfondo nelle chat

Vi spieghiamo come personalizzare in pochi passi la vostra esperienza su WhatsApp, anche Web, cambiando sfondo alle chat.

Se avete voglia di personalizzare il vostro WhatsApp e magari di renderlo più bello e colorato, esiste un modo semplice e immediato per farlo. Basta infatti cambiare sfondo selezionandone uno personalizzato per rimpiazzare il classico con i motivetti disegnati, e il gioco è fatto. È infatti possibile selezionare uno sfondo diverso per ogni chat, così come uno unico per tutte. Ecco come fare.

Come cambiare lo sfondo su WhatsApp

Cambiare sfondo su WhatsApp è molto facile, esiste infatti una funzione ufficiale per farlo. In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di scegliere un’immagine presente sullo smartphone per personalizzare le proprie conversazioni, oppure una di quelle proposte dall’applicazione stessa. Per cambiare lo sfondo a una sola conversazione di WhatsApp, si deve:

Lanciare l’app e aprire la conversazione in cui si vuole cambiare sfondo

Fare tap sull’icona con i tre puntini verticali (in alto a destra su Android, in basso a destra su iOS)

(in alto a destra su Android, in basso a destra su iOS) Selezionare Sfondo , poi scegliere un’immagine dalle foto presenti nella Galleria o dalla Libreria degli sfondi di WhatsApp

, poi scegliere un’immagine dalle foto presenti nella Galleria o dalla Libreria degli sfondi di WhatsApp Dopodiché premere il tasto Imposta

Per applicare lo stesso sfondo a tutte le conversazioni, si dovrà invece procedere così:

Lanciare l’app

Premere sui tre puntini verticali (in alto a destra su Android, in basso a destra su iOS)

(in alto a destra su Android, in basso a destra su iOS) Fare tap su Impostazioni , selezionare Chat e poi Sfondo

, selezionare e poi Scegliere un’immagine dalle foto presenti nella Galleria o dalla Libreria degli sfondi di WhatsApp

Premere il tasto Imposta

Cambiare sfondo su WhatsApp Web

Chi utilizza l’app di messaggistica istantanea direttamente dal proprio browser, ha la possibilità di cambiare sfondo alle conversazioni in questo modo:

Andare su web.whatsapp.com

Dopo aver collegato il proprio dispositivo alla piattaforma, cliccare sui tre puntini verticali

Selezionare Impostazioni e poi Sfondo chat

e poi Scegliere uno dei colori a tinta unita disponibili

A questo punto sarà cambiato sfondo a tutte le chat (non è possibile caricare un’immagine salvata sul computer).