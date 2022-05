Logitech lancia il mouse MX Master 3S e le tastiere MX Mechanical

Il nuovo mouse MX Master 3S e le due tastiere, MX Mechanical e MX Mechanical Mini, sono gli alleati perfetti per tutti i creativi digitali.

Logitech amplia la sua line-up Master con due nuove tastiere – MX Mechanical Full-size e MX Mechanical Mini – e il mouse MX Master 3S. Pensata per offrire strumenti avanzati per la produttività, questa serie si caratterizza per una digitazione meccanica ad alte prestazioni e un’esperienza di utilizzo fluida. Come altri prodotti Logitech, anche questi sono certificati Carbon Neutral e progettati per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Scopriamoli insieme.

MX Mechanical e MX Mechanical Mini

Disponibili in Italia solo nel layout internazionale, il più richiesto e amato dai programmatori,queste tastiere utilizzano i tasti meccanici di ultima generazione Tactile Quiet, in grado di rendere questi nuovi dispositivi Logitech i più silenziosi in assoluto, pur mantenendo un’incredibile sensazione di digitazione meccanica. Progettate con keycaps a due colori per una visione ottimizzata, offrono anche una retroilluminazione intelligente con sei modalità personalizzate, per regolare automaticamente la luminosità in base all’ambiente e spegnersi quando non è necessaria, per un consumo efficiente della batteria.

MX Master 3S, il mouse a portata di clic

Per rispondere meglio alle esigenze dei creatori avanzati, MX Master 3S è dotato di un sensore ottico da 8.000 DPI che traccia sulla maggior parte delle superfici, compreso il vetro, garantendo fluidità e rapidità, in particolare con i monitor ad alta risoluzione. I clic sono ora più silenziosi del 90% rispetto a MX Master 3, pur mantenendo la stessa sensazione di precisione, in modo da potersi concentrare sul lavoro dimenticandosi del rumore. MX Master 3S è dotato anche della rotella MagSpeed Electromagnetic™ che consente di sfogliare fino a 1.000 righe in un secondo, e di quella laterale di scorrimento, per una navigazione orizzontale più rapida oltre a una forma ergonomica unica, realizzata per garantire il massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo.

MX Mechanical, MX Mechanical Mini e MX Master 3S sono tutti compatibili con il software Logi Options+, ora uscito dalla fase Beta. Gli utenti possono personalizzare i singoli pulsanti, utilizzare profili predefiniti o crearne di specifici, regolare la velocità di tracciamento, selezionare gli effetti di retroilluminazione e molto altro ancora, ottimizzando il proprio flusso di lavoro. Tutti e tre i prodotti, dotati di Bluetooth e della tecnologia wireless proprietaria Logi Bolt per una connessione affidabile e sicura anche in ambienti difficili, possono connettersi a un massimo di tre dispositivi diversi e sono compatibili con numerosi sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS e Linux.

Prezzi e disponibilità

MX Master 3S, nelle colorazione grafite o grigio chiaro, è disponibile su Logitech.com e presso altri rivenditori globali, al prezzo consigliato di 129€. MX Mechanical Full-size e MX Mechanical Mini, nell’iconico color grafite di Logitech, sono disponibili in Italia solo con layout internazionale rispettivamente al prezzo consigliato di 179€ e 159€. A proposito, su Amazon c’è in questo momento il mouse Logitech MX Master wireless in super offerta scontato del 46%, a soli 49€.