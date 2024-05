8+256 GB per lo smartphone DEL MOMENTO: è il Realme c6 ed ora è SCONTATISSIMO

Devi cambiare smartphone e non sai quale scegliere? Abbiamo la soluzione che fa per te! Oggi il Realme c65 è disponibile su Amazon a soli 169 euro con un mega sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere è irripetibile, coglila al volo prima che sia troppo tardi!

Realme c65: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il Realme c65 è dotato di ricarica rapida da 45 W che permette di ricaricare il dispositivo in alcuni minuti e parlare per ore. Inoltre dispone di una batteria massiva da 5.000 mAh: puoi gustarti tutte le forme di intrattenimento che preferisci, dai videogiochi ai film fino alla musica, per un’intera giornata senza nessuna preoccupazione.

Grazie a una sapiente ottimizzazione a livello di hardware e software, realme C65 ha ottenuto la certificazione di fluidità per 48 mesi TÜV SÜD, lo standard di qualità più elevato per questo segmento di prezzo. In più è dotato di un incremento AI, una funzionalità all’avanguardia realizzata per ridurre il ritardo e migliorare le prestazioni di gioco con un’elevata frequenza dei fotogrammi. Il connubio tra incremento della fluidità e incremento di gioco ti offre un’esperienza di utilizzo del telefono completa, pensata per eseguire più attività avanzate e giocare senza interruzioni.

Anche il design è straordinario grazie ad un processo di placcatura sottovuoto ad alta lucentezza che ti permette di mostrare il tuo gusto personale.

Oggi il Realme c65 è disponibile su Amazon a soli 169 euro con un mega sconto del 23%. Un’offerta del genere è irripetibile, coglila al volo prima che sia troppo tardi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.