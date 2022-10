2TB di spazio in tasca, prezzo CHE CROLLA su questo Hard Disk esterno

Stai per partire e hai bisogno di una memoria esterna per poter immagazzinare tutti i tuoi file? Allora questo Hard Disk Portatile da 2 TB di Western Digital è proprio quello che fa per te.

Lo puoi acquistare su Amazon allo straordinario prezzo di 77,99€ grazie alla promozione che ti permette il 32% di sconto sul suo totale del prezzo.

Ricordati che con il tuo account Amazon Prime potrai riceverlo in tutta Italia grazie a una spedizione veloce e gratuita dovuta al servizio in abbonamento.

Piccolo è compatto come un passaporto questa hard disk esterno è perfetto per i tuoi viaggi

Come indica il nome di questo modello “My Passport” questo Hard Disk Portatile da 2 TB firmato Western Digital è ottimo per i tuoi viaggi di affari o divertimento, ma potrai comunque utilizzarlo anche tranquillamente a casa per avere memoria in più.

La Western Digital, devi sapere, è una delle migliori sul mercato e ti offre un prodottino con alte prestazioni e una grande capacità d’immagazzinamento senza rinunciare alla qualità. Sfrutta la tecnologia USB 3.0 che ti permette un trasferimento di dati molto più veloce rispetto alla vecchia porta USB 2.0.

Non avrai problemi a portarlo da te poiché il suo design piccolo e sottile è perfetto da mettere in borsa o in valigia. Inoltre devi sapere che potrai impostare un alto livello sicurezza del tuo hard disk tramite password e grazie alla tecnologia di crittografia hardware potrai tenere al sicuro i tuoi file e le tue foto dei malintenzionati.

Naturalmente la Western Digital ti garantisce ben 3 anni di garanzia ed un ottimo servizio clienti.

Non aspettare l’ultimo minuto e acquista subito il tuo Hard Disk Portatile da 2 TB di Western Digital grazie la promozione di Amazon che ti permette di averlo a soli 77,99€. Con Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia.

