3 cose a cui prestare attenzione con i prodotti ricondizionati

Ricondizionato è bello. I motivi sono molti e la crescita di questo mercato ne conferma l’interesse giorno dopo giorno. Ricondizionato, infatti, significa risparmio, e anche cospicuo; i prodotti ricondizionati, inoltre, contraddistinguono un approccio etico al mercato, perché alleggeriscono le discariche restituendo valore a prodotti che ancora conservano parecchie potenzialità; scegliere ricondizionato, infine, è oggi un’opzione sicura che permette di avere tutte le garanzie del caso.

Quando ci si approccia a questo tipo di prodotti, tuttavia, occorre farlo in modo pienamente consapevole, con tutta la necessaria considerazione di una serie di aspetti fondamentali. Ecco tre aspetti importanti a cui gli esperti di Ricondizionato.it consigliano di prestare particolare attenzione.

Occhio al prezzo

I prodotti ricondizionati sono prodotti che non sono soltanto reimmessi semplicemente sul mercato, ma che prima di iniziare la loro seconda vita vengono verificati, analizzati, descritti (ai fini della massima trasparenza) ed eventualmente rigenerati nelle componenti più sensibili. La natura di un prodotto rigenerato è il motivo di un prezzo di molto inferiore rispetto ai prodotti nuovi, ma al tempo stesso il lavoro che sta dietro questa procedura è ciò che non può portare il prezzo a livelli eccessivamente bassi. Quando il prezzo è a livelli estremamente bassi c’è sicuramente un motivo e questo dovrebbe far alzare il grado di attenzione per evitare di incappare in prodotti non realmente all’altezza delle promesse.

Cedere alle lusinghe dei prezzi stracciati è pericoloso poiché si entra nel campo dell’ignoto: un prodotto venduto per prezzi irrisori cela per forza di cose insidie destinate a manifestarsi rapidamente e costi nascosti da sopportare sia per le riparazioni che per eventuali rottamazioni. Scegliere il ricondizionato è qualcosa di diverso: il prezzo vantaggioso è una leva golosa, ma la qualità resta un paletto imprescindibile che segna un solco tra ciò che conviene e ciò che non conviene più reimmettere sul mercato.

Attenzione al grado di ricondizionamento

Quando si acquista un prodotto ricondizionato è importante la trasparenza del venditore, il quale ha il dovere di descrivere nel dettaglio il grado di usura del prodotto, il suo impatto estetico e la sua piena capacità di rispondere alle aspettative. A tal fine un riferimento come Ricondizionato.it utilizza un chiaro sistema di etichettatura certificante il “grado di ricondizionamento”:

Un prodotto “Come nuovo” cioè di grado A è considerato il migliore, poiché è stato usato pochissimo, è perfettamente funzionante e in condizioni estetiche pari al nuovo. Un prodotto “Ottimo” cioè di grado B oppure “Buono” cioè di grado C+, invece, potrebbero aver alcuni segni di usura più visibili ma che non compromettono il corretto funzionamento del dispositivo

“I prodotti di grado C o D“, prosegue il gruppo, “dovrebbero essere evitati, poiché potrebbero avere molti segni di usura e richiedere riparazioni costose o difetti che ne compromettono il corretto funzionamento“. Un prodotto ricondizionato, insomma, deve rispondere anche a specifici requisiti di qualità, altrimenti è semplicemente qualcosa che richiama eccessivi e non convenienti compromessi.

Il ricondizionamento in certi casi è legato anche ad interventi veri e propri sul prodotto. Nel caso degli smartphone, ad esempio, viene verificata la durata delle batterie e, qualora non si raggiunga un grado specifico di efficienza, si procede alla sostituzione. Di qui l’importanza di poter catalogare il prodotto all’interno di specifiche categorie che ben identificano il grado di qualità di ciò che si sta per acquistare (aspetto che va a questo punto parametrato al prezzo di offerta).

Verifica la garanzia

Se un prodotto viene descritto e venduto come qualitativo, allora deve corrispondervi anche una specifica garanzia. A differenza dell’usato tradizionale (che non viene accompagnato da alcuna certificazione in tal senso), i prodotti di Ricondizionato.it godono di 12 mesi di una garanzia del tutto simile a quella di un prodotto nuovo. Questo aspetto è dirimente: significa che il distributore si prende in carico tutta una serie di rischi, facendo così in modo che l’acquirente possa affidarvisi con massima fiducia.

Solo un acquisto ricondizionato di qualità può aprire ad una garanzia di 12 mesi: è questo un aspetto dirimente, al quale porre attenzione particolare poiché testimonia non soltanto il grado di fiducia da poter riporre nel proprio acquisto, ma anche la sicurezza con la quale il venditore gestisce, rivaluta e redistribuisce i propri prodotti.

A fronte di qualsiasi problema sarà il distributore stesso a doversene occupare, verificando eventuali problemi o suggerendo soluzioni per un immediato ripristino delle piene funzionalità del prodotto.

In conclusione

Quando si acquista un prodotto nuovo, dietro la scelta c’è un tacito rapporto di fiducia che si instaura tra l’acquirente e il produttore. Allo stesso modo, dietro un buon ricondizionato c’è un importante rapporto fiduciario da costruire tra acquirente e distributore. Scegliere un riferimento valido e referenziato è fondamentale proprio per la particolare natura dei prodotti che si vanno a cercare: il ricondizionato garantisce prezzi modici, ma tutto ciò ha un valore soltanto che il prodotto è all’altezza di quanto ci si attende.

Seguire questi semplici consigli consente di portare avanti un acquisto sicuro, consapevole e ponderato, conoscendo davvero la natura dei ricondizionati e potendo per tal motivo affidarvisi in massima sicurezza.

