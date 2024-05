3 criptovalute da tenere d'occhio dopo che la Camera degli Stati Uniti ha approvato la legge FIT21

Il disegno di legge sull’innovazione finanziaria e la tecnologia (FIT21) è stato approvato mercoledì dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti con una significativa maggioranza di 278 voti a favore e 136 contrari.

Con una mossa sorprendente, 71 democratici si sono uniti ai repubblicani per votare “Sì” al disegno di legge, tra cui l’ex presidente della Camera Nancy Pelosi, la capogruppo democratica Katherine Clark e il presidente dei democratici della Camera Pepe Aguilar.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha mostrato alcuna intenzione di porre il veto al disegno di legge, anche se si è opposto apertamente alla sua approvazione.

Se e quando il FIT21 diventasse legge, molto probabilmente sarebbe la più grande vittoria per il mercato statunitense delle criptovalute e il colpo peggiore all’agenda anti-crypto della SEC.

Perché il disegno di legge FIT21 potrebbe dare il via alla prossima corsa al rialzo delle criptovalute?

Il terreno è già pronto per la prossima corsa al rialzo delle criptovalute, soprattutto con l’approvazione spot dell’ETF Ethereum che sembra imminente. La Federal Reserve americana ha già iniziato a assumere un atteggiamento accomodante, un altro risultato decisamente rialzista per il mercato delle criptovalute.

Ora, il FIT21 delinea quando la SEC e la CFTC avranno giurisdizione sulle questioni relative al settore delle criptovalute. Ancora più importante, dichiara che qualsiasi asset che garantisca un livello sufficiente di decentralizzazione sarà visto come una merce e non rientrerebbe nell’ambito dell’agenda antagonista della SEC.

Pertanto, il disegno di legge FIT21 potrebbe essere l’ultimo domino a cadere che darà il via alla prossima corsa al rialzo delle criptovalute.

3 criptovalute da tenere d’occhio dopo il FIT21

Ethereum e Solana sono due delle criptovalute più importanti da tenere d’occhio dopo il FIT21, soprattutto perché la SEC sarà ora costretta a chiarire la sua posizione su di loro.

FIT21 ha dato una spinta all’hype dell’ETF Solana, che potrebbe rivelarsi un enorme catalizzatore rialzista per le meme coin su Solana come Sealana.

Ethereum (ETH)

Ethereum è in cima alla nostra lista delle 3 criptovalute da tenere d’occhio, considerando il suo ruolo fondamentale nell’avvio della corsa rialzista delle altcoin.

La SEC sembra ora pronta ad approvare tutti gli ETF spot su Ethereum, che secondo gli esperti potrebbero catapultare il prezzo dell’ETH a oltre 6.000 dollari nei prossimi mesi.

Ora, il FIT21 potrebbe costringere il presidente della SEC Gary Gensler a chiarire la sua posizione su Ethereum. La causa di Consensys contro la SEC ha rivelato che la Commissione non vede l’ora di etichettare l’ETH come un titolo.

Tuttavia, l’avvocato finanziario Jake Chervinsky ritiene che la SEC potrebbe voler abbandonare le sue affermazioni, come rivelato dalla struttura “Commodity-Based Trust Shares” degli ETF di Ethereum.

In uno scenario del genere, il prezzo dell’Ethereum potrebbe sfondare quella poca resistenza rimasta e dare inizio alla stagione degli altcoin.

Solana (SOL)

Solana è un’altra criptovaluta importante da tenere d’occhio, soprattutto perché gli ETF spot di Solana potrebbero essere i prossimi a ricevere il via libera della SEC.

L’analista di Bloomberg ETF James Seyffart ha rivelato che i progetti di legge sulla struttura del mercato come FIT21 potrebbero accelerare la pubblicazione degli ETF spot di Solana.

La Fondazione Solana affermerà sicuramente che SOL soddisfa il livello necessario di decentralizzazione per qualificarsi come merce.

Gli ETF Spot Solana potrebbero stimolare massicci investimenti istituzionali, il che potrebbe portare il prezzo del SOL a raggiungere i 1.000 dollari durante il prossimo ciclo rialzista.

Sealana (SEAL)

Le meme coin su Solana riceveranno sicuramente un forte impulso dall’intensificarsi dell’hype SOL ETF.

I token meme rimangono fortemente correlati ai token nativi durante questa corsa al rialzo. Con SOL che dovrebbe raggiungere $ 1000, non sarebbe una sorpresa vedere un numero ancora maggiore di meme coin Solana offrire rendimenti 100x. Ad esempio, gli esperti ritengono che Sealana potrebbe essere la prossima meme coin 100x.

La richiesta per questo nuovo token è evidente nella sua fase di prevendita, considerando che nelle prime settimane ha già raccolto oltre 2,5 milioni di dollari.

I trader non esitano a investire in meme coin che possano farli ridere. L’esilarante mascotte di Sealana, una foca dal collo rosso in sovrappeso che si preoccupa solo di trovare la prossima grande meme coin di Solana, ha attirato la loro attenzione.

D’altro canto, anche gli investitori retail sono ottimisti sulla nuova meme coin per la sua semplicità. Ad esempio, possono comprare $SEAL durante la prevendita, semplicemente inviando token SOL al wallet del progetto.