Il disegno di legge FIT21 è stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti

L’approvazione iniziale del Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21) potrebbe avere un impatto significativo sul mercato delle criptovalute, segnalando un sentimento rialzista in tutto il mercato.

Questo disegno di legge rappresenta un passo significativo verso una regolamentazione completa delle risorse digitali negli Stati Uniti, plasmando potenzialmente il futuro del commercio e degli investimenti in criptovalute.

Cos’è FIT21?

Il disegno di legge FIT21, prodotto dalla House Agriculture Committee e dalla House Financial Services Committee, mira a chiarire come la SEC classifica le criptovalute creando un termine di “merce digitale” per le risorse digitali.

Gli obiettivi principali del disegno di legge sono chiarire i ruoli normativi della SEC, migliorare la tutela dei consumatori e creare un ambiente stabile per l’innovazione delle risorse digitali. Mira a sradicare le truffe, regolamentare gli scambi di criptovalute e proteggere i consumatori.

Al momento della votazione, il disegno di legge ha ottenuto il sostegno bipartisan. Scott Mason, consulente politico senior di Holland & Knight, ha dichiarato a crypto.news che FIT21 “è sicuramente un’opportunità per dare al settore delle criptovalute/blockchain la fiducia che gli Stati Uniti sono un mercato amico… Il settore è qui per restare, e gli Stati Uniti devono guidare, non seguite l’EUR e gli altri paesi che corteggiano aggressivamente gli investimenti del settore”.

La sentenza

I lavori della Camera sono iniziati lentamente dopo che il deputato Jim McGovern ha commentato l’ex presidente Donald Trump, portando i repubblicani a chiedere che le “parole di McGovern vengano cancellate”.

Questo meccanismo può essere invocato durante il dibattito in Aula, in Commissione plenaria o nelle commissioni permanenti e ristrette della Camera. La situazione di stallo su questo problema è durata più di un’ora prima che il procedimento continuasse. Più tardi, McGovern ha twittato che gli era stato vietato di parlare alla Camera.

Dopo questi incidenti, il disegno di legge ha autorizzato la commissione, votando 204 contro 203 prima del dibattito finale. Nei dibattiti finali, il deputato Patrick McHenry ha citato il sostegno a FIT21, affermando che la legislazione “… consoliderà la leadership globale degli Stati Uniti nell’innovazione, invenzione e adozione tecnologica”.

Il voto si è concluso con 279 favorevoli, 136 contrari e 71 democratici che hanno votato a favore del disegno di legge. “Questo voto rappresenta anni di instancabili sforzi da parte dei politici, del loro staff e dell’industria per salvaguardare i consumatori e mantenere gli Stati Uniti in prima linea nell’innovazione digitale. È la prova che innovazione e tutela del consumatore possono coesistere nello spazio delle risorse digitali. 71 democratici hanno votato a favore del mantenimento della tecnologia come questione apartitica”, ha affermato Sheila Warren , CEO del Crypto Council for Innovation , in una nota ottenuta da crypto.news

Quale il prossimo passo?

Mercoledì scorso, la Casa Bianca si è opposta pubblicamente al disegno di legge, citando la mancanza di un quadro normativo per le risorse digitali. Indipendentemente da ciò, l’amministrazione Biden ha espresso la volontà di collaborare con i legislatori per creare una legislazione sulle crypto chiara e ha dichiarato che non porrà il veto al disegno di legge. Il viaggio del FIT21 Act non termina con un voto della Camera.

Se approvata, passerà al Senato degli Stati Uniti per un ulteriore esame. La Camera ha inoltre votato e approvato un disegno di legge che vieta esplicitamente alla Federal Reserve statunitense di emettere una CBDC.