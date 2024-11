8GB RAM + 256GB ROM: l'HONOR 200 Lite oggi è tuo a prezzo stracciato

Hai intenzione di rinnovare il tuo smartphone? Allora punta tutto sull’HONOR 200 Lite, oggi disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto bomba del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

HONOR 200 Lite: specifiche tecniche e funzionalità

L’HONOR 200 Lite è uno smartphone di ultima generazione che soddisfa qualsiasi tipologia di utente grazie ad una serie di specifiche innovative.

In primis è dotato di un ampio display AMOLED da 6,7 pollici con l’impressionante rapporto schermo-corpo del 93,7% che offre un campo visivo più ampio, rimanendo nitido anche in condizioni di forte luce esterna. Inoltre, l’oscuramento PWM ad alta frequenza a 3240 Hz assicura la protezione degli occhi a 7 dimensioni tutto il giorno, anche nelle ore notturne.

In più, attraverso la tecnologia HONOR Smart Memory Expansion, la memoria operativa da 8 GB può essere espansa in modo equivalente a 16 GB, mentre la ROM da 256 GB permette di conservare un’enorme quantità di dati e di averli sempre a portata di mano in caso di ogni evenienza.

Questo dispositivo vanta anche una fotocamera posteriore da 108 MP che è dotata di un’esclusiva focale per ritratti 3X, e di una Fotocamera selfie da 50 MP sensibile alla luce. Tra l’altro, con AI Wide-angle Selfie, la modalità FOV a 78° funziona mentre si scattano selfie e passa alla modalità FOV a 90° quando si scattano foto di gruppo.

Oggi l’HONOR 200 Lite è disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto bomba del 13%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.