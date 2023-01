Lo scrigno SEGRETO della follia: i 10 prodotti più STRANI in vendita su Amazon

Tra la miriade di prodotti in vendita su Amazon ce ne sono anche tantissimi piuttosto strani o completamente fuori di testa. Non ci credete? Guardate cosa abbiamo trovato e, lo ammettiamo, abbiamo anche ordinato in questi giorni qui in redazione.

Coppia di saponi anti-odori

Dopo aver cucinato, magari qualcosa a base di pesce, anche lavando più volte le mani il rischio che un po’ di cattivo odore rimanga attaccato alle mani c’è sempre. Per dire basta quindi alla puzza, oggi puoi spendendo appena 9 euro acquistando questa coppia di saponi in acciaio inox anti ruggine. Dopo la lavorazione di cipolle, aglio, cipolle primaverili, pesce e altri alimenti utilizzare sapone per circa 30 secondi per rimuovere gli odori pungenti utilizzando acqua corrente.

Bacchette da cucina spada laser

I fan di Star Wars raccolgono tutto ciò che ha a che fare con il loro amato franchise, anche cose strane come queste bacchette luminose di Chop Sabres . In effetti, ci sono quasi 12.000 recensioni a cinque stelle che sono entusiaste di questi utensili illuminanti.

Otoscopio digitale con Telecamera

Endoscopio professionale con 6 luci a LED e obiettivo della telecamera full HD 1080P di qualità premium, che può aiutarti a vedere e pulire il cerume o lo sporco a 360°. Ha anche un obiettivo professionale grandangolare a 360 °, che crea una visione più ampia e immagini e può facilmente agire in profondità nel condotto uditivo fino alla membrana timpanica.

Taglia unghie smart di Xiaomi

Il tagliaunghie smart di Xiaomi, realizzato dal brand Seemagic, è un dispositivo particolare che ti regala però una manicure perfetta. Adatto sia per grandi che per piccini, senza dolore o fastidio, questo prodotto funziona elettronicamente tramite batteria integrata ricaricabile. Lo accendi tenendo premuto col pollice al centro, e in pochi secondi completi la manicure senza avvertire dolore o fastidio. Se ti va di provarlo, costa 25 euro tutto incluso.

Vulcano per pulire il microonde

Questo simpatico quanto curioso pulisci microonde di Legami ti aiuta a pulire a fondo il microonde in 5 minuti. Proprio così: scioglie le incrostazioni di sporco in poco più di 5 minuti. Basta rimuovere il coperchio del Vulcano, versare aceto bianco fino alla scritta VINEGAR, mentre l’acqua fino a che la miscela raggiunge la scritta WATER. Riposizionare il coperchio e, una volta inserito il Vulcano nel microonde, l’ascialro agire per 5-8 minuti a massimo 500 W di potenza. La “lava” inizierà ad eruttare dal vulcano dopo circa 2 minuti ammorbidendo le incrostazioni di sporco del microonde. Lo trovi su Amazon a 8 euro.

Microscopio portatile per telefono

Riesci a immaginare che un giorno potresti esplorare il microscopico con i tuoi occhi, ottenere chiaramente i dettagli del micromondo? La lente per microscopio APEXEL 200X potrebbe farlo! Basta semplicemente collegare il nostro microscopio alla presa principale del tuo smartphone fotocamera, ti aiuterà a scattare incredibili foto e video ingranditi ad alta risoluzione, per farti trovare il mondo che non può essere osservato a occhi nudi. Col coupon applicabile in pagina costa solo 33€.

Tazza auto mescolante

La tazza auto mescolante è la scelta ideale per tutti coloro che hanno bisogno di almeno mezz’ora per riconnettersi col mondo reale una volta alzati dal letto. In questo modo, girovagando per la cucina come uno zombi di The Walking Dead si evitano problemi, pur magari dimenticandosi di sciogliere lo zucchero o altri elementi solubili da mixare, come ad esempio il Nesquik o la cannella. Basta premere un pulsante situato sul manico, e la tazza mescolerà ogni bevanda senza bisogno di alcuno sforzo.

Timer da toilette

Per chi non ha tempo da perdere e anzi vuole ottimizzare anche i minuti nell’arco di una giornata, questa particolare clessidra è realizzata in PVC, ABS e materiale sabbioso di qualità, resistente e duraturo. IN questo modo, s siete i fretta, sapete quando è il momento giusto per dare un taglio alla vostra “seduta”.

Luce a LED per la tazza del WC

Per rimanere, in tema, una luce a led per la tazza del water, per tutti coloro che vogliono fare la cacca o la pipì con un tocco d’atmosfera particolare. In parole povere, si tratta di un sistema che illumina il gabinetto con una luce che può assumere diversi colori a seconda dei gusti. Di fatto, un faro nelle notti buie: dopo non avrete scuse per non centrare in pieno la tazza.

Carta igienica Sudoku

A proposito di bagno, se siete tra quelli che quando si siedono sul “trono di spade” amano leggere, giocare con lo smartphone o comunque fare qualcosa, e si dimenticano del resto del mondo per ore, allora un gadget estremamente utile potrebbe essere questo rotolo di carta igienica con un puzzle Sudoku. Di fatto, vi mantenete impegnati e dopo non sprecate la carta.

