A Capodanno porta la tua musica con l'Altoparlante Marshall in maxi offerta

A Capodanno vuoi creare l’atmosfera giusta con la tua musica preferita? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta dell’Altoparlante Bluetooth Marshall Emberton III, oggi disponibile su Amazon a soli 133 euro con un super sconto del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Altoparlante Bluetooth Marshall Emberton III: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

L’Altoparlante Bluetooth Marshall Emberton III è uno speaker di ultima generazione con il quale puoi portare la tua musica preferita dovunque.

Questo gioiellino offre l’inconfondibile suono Marshall che si contraddistingue per la funzionalità Dynamic Loudness con la quale è possibile regolare il bilanciamento tonale dell’audio: in questo modo la tua musica avrà un suono brillante e coinvolgente a qualsiasi livello di volume.

Un’altra specifica di spicco è la modalità True Stereophonic di Marshall, ovvero una forma unica di suono multidirezionale e binaurale di livello superiore che fluisce intorno a te riempiendo ogni spazio e facendoti sentire sempre come al centro di un concerto.

Allo stesso tempo, la batteria è super potente così da offrire fino a 32 ore di riproduzione portatile con una sola ricarica. Anche il design è davvero resistente e robusto infatti è in grado di resistere a polvere e pioggia così da portarlo ovunque nelle tue avventure all’aria aperta.

