Accendino elettronico USB, funziona con l'impronta digitale: GENIALATA a 14€

Un elegante accendino elettronico USB, facile ed economico: lo prendi ora a circa 14€ con spedizione gratuita offerta da Amazon. Funziona con le impronte digitali e si ricarica come uno smartphone. Un dono ideale per San Valentino: è già venduto con una confezione regalo. Non devi nemmeno sforzarti di impacchettarlo.

Accendino elettronico USB: regalo WOW a prezzi bassi

Questo accendino USB è super economico, conveniente e eco-friendly. Per funzionare non ha bisogno di gas e liquidi, perché va a batteria, quindi ti garantisce un grande risparmio energetico. L’indicatore LED indica se la batteria deve essere ricaricata o quando la batteria è completamente carica.

Quando è scarico, ti basta collegarlo a una qualsiasi presa di corrente o dispositivo con l’ingresso adatto e lo ricarichi. Come uno smartphone.

Poi è super semplice da usare e pensa, funziona con un tocco. Sì, hai capito bene, funziona semplicemente con le impronte digitali.

Questo accendino elettronico ha un design elegante ed è leggerissimo da trasportare, quindi lo puoi portare sempre con te ovunque, al lavoro, a scuola, in giro, al campeggio, e in qualsiasi attività al coperto o all’aperto.

Questo accendino elettronico è già venduto con una confezione regalo. Non devi nemmeno sforzarti di impacchettarlo. Il suo design, lo stile sobrio, la sua utilità e il prezzo estremamente conveniente, lo rendono un regalo ideale per San Valentino. Funziona con le impronte digitali e si ricarica come uno smartphone: lo prendi ora a circa 14€ con spedizione gratuita offerta da Amazon. Ma fai in fretta, il tempo stringe e i pezzi sono pochi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.