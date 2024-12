Acer Chromebook in svendita su Amazon: approfitta subito dell'offerta natalizia

È arrivato il momento di rinnovare il tuo pc portatile? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta dell’Acer Chromebook 314, oggi disponibile su Amazon a soli 179 euro con uno sconto maxi del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non asepttare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Acer Chromebook 314: tutte le specifiche tecniche

L’Acer Chromebook 314 è un pc portatile super versatile, adatto sia da portare in ufficio che da sfruttare a casa per l’intrattenimento quotidiano.

Questo modello vanta il potente processore MediaTek che garantisce un basso consumo energetico e una velocità massima del software: questo vuol dire che potrai svolgere qualsiasi operazione in maniera più efficiente che mai, lavorando anche su progetti grafici complessi in modo semplice e veloce.

Inoltre è dotato del sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google per rimanere veloce, efficace e sicuro. Inoltre il computer si aggiorna automaticamente, quindi riceve ottimizzazioni di software e nuove funzionalità per la sicurezza così da garantire sempre prestazioni ottimali in qualsiasi momento.

Allo stesso tempo, il dispositivo è dotato di una batteria super potente che garantisce un’autonomia di ben 12 ore no-stop che non ti abbandona mai anche se lo utilizzi in modo intensivo. Il design super sottile non è da meno e, con un peso di solo 1,5 kg. potrai portarlo ovunque nella massima comodità.

