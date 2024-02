Acquista l'NFL Game Pass e guarda il Super Bowl LVIII in streaming

Il Super Bowl LVIII 2024 si avvicina: domenica 11 febbraio San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs si sfidano per l’evento sportivo americano dell’anno, il più seguito al mondo. La finale del campionato di NFL è un vero e proprio show che ferma un’intera nazione, tra veri appassionati dello sport e tifosi più “occasionali” che amano far parte di questo show imperdibile.

Se anche tu vuoi far parte della festa, acquista l’NFL Game Pass e goditi davvero tutto: non solo la partita, ma anche l’autentica trasmissione americana e l’attesissimo show dell’intervallo.

NFL Game Pass: non perderti il Super Bowl LVIII

NFL Game Pass è incluso con un abbonamento DAZN Start che, a partire da 11,99 euro al mese, ti permette ad accedere anche al basket italiano ed europeo, la UFC, la boxe, il rugby, il volley, i canali Eurosport, il calcio femminile e molto altro ancora, incluse appunto le migliori partite di NFL.

Se invece sei interessato soltanto alla partita di sport americano dell’anno la cosa migliore è acquistare l’NFL Game Pass: sarà sufficiente per avere accesso al match con trasmissione americana originale, per sentirti completamente coinvolto dall’atmosfera, l’halftime show e la possibilità di vedere tutto non solo in diretta streaming ma anche on-demand.

Non ti rimane quindi che fare la tua scelta: abbonamento DAZN Start o soltanto l’NFL Game Pass? In ogni caso, sarai sicuro di avere il posto in prima fila per la partita di football americano che ferma un’intera nazione.

