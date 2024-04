Netflix, film e serie TV in uscita tra il 29 aprile e il 5 maggio 2024

Netflix saluta aprile e accoglie maggio 2024 con dei contenuti subito interessanti, a partire da un nuovo film originale con un super cast.

Stiamo parlando di Unfrosted: storia di uno snack americano, film diretto e sceneggiato da Jerry Seinfeld che promette di portare gli spettatori in un viaggio attraverso l’America degli anni ’60, nello specifico nel Michigan del 1963, dove due giganti dell’industria alimentare si contendono il dominio della colazione: la nuova commedia distribuita dal noto servizio streaming è infatti incentrata sulla competizione tra Kellogg’s e Post per creare una nuova leccornia per la colazione. Nel cast troviamo Melissa McCarthy (God’s Favorite Idiot), Jim Gaffigan (Linoleum), Amy Schumer (Life and Beth) e Hugh Grant (The Undoing – Le verità non dette).

Spazio e poi alla serie Un uomo vero, che racconta le vicende del magnate immobiliare di Atlanta Charlie Croker quando si trova ad affrontare un’improvvisa bancarotta. I suoi interessi politici e commerciali si scontrano mentre difende il proprio impero da chi cerca di trarre vantaggio dalla sua caduta in disgrazia. La serie è tratta dal romanzo omonimo firmato da Tom Wolfe nel 1998.

Netflix: tutte le novità tra il 29 aprile e il 5 maggio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Un uomo vero (stagione 1) – 2 maggio

Film originali

Sei nell’anima – 2 maggio

Unfrosted: storia di uno snack americano – 3 maggio

