Action Cam 4K: il PREZZO di oggi su Amazon è SPECIALE

Una action cam 4K può essere la soluzione ai tuoi problemi per quando hai intenzione di registrare le tue esperienze sportive e senti che con lo smartphone le riprese non sono ottimali. Ancora per poche ore, avrai la possibilità di acquistare una DJI Osmo Action 3 Cosmo Standard e la trovi su Amazon con un ottimo sconto del 14% che fissa il prezzo finale a soli 213,99€. Approfittane ora, potresti pentirtene dopo!

Action Cam 4K di DJI: acquistala subito e approfitta dello sconto di Amazon

Con questa Action Cam potrai godere di riprese in 4K di livello elevato, con filmati ricchissimi di dettagli e un FOX di 155° molto ampio che ti servirà a catturare il meglio da ogni ripresa che andrai a fare. Ogni attività che svolgerai, che sia bici, paracadutismo o scii, potrai fare affidamento sulla tecnologia HorizonSteady, la quale riesce a mantenere sempre e comunque delle scene fluide e livellate, con dei filmati che saranno davvero mozzafiato.

Inoltre, un altro punto a favore è la sua resistenza: con un’autonomia totale di 160 minuti, riesce a resistere anche a temperature di -20°C; è dunque uno strumento ideato per accompagnarti davvero ovunque. Disporrai di un supporto verticale a sgancio rapido e super innovativo tramite il quale potrai montare in sicurezza la tua action Cam verticalmente in pochi step. Inoltre, avrai anche a disposizione un doppio touchscreen frontale e posteriore che ti permetterà di godere di filmati chiari e nitidi anche se hai le mani bagnate.

Approfitta ora dell’offerta su Amazon e acquista subito questo prodotto in sconto: con una detrazione totale del 14%, il prezzo finale d’acquisto sarà di 213,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.