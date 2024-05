Samsung Galaxy Watch4: SCONTO FOLLE su Amazon (-63%)

Uno smartwatch nuovo di zecca che ti aiuti a misurare tutte le metriche sanitarie e sportive e che soprattutto non costi un occhio della testa esiste? Oggi su Amazon hai la possibilità di acquistare uno dei migliori smartwatch in circolazione di Samsung a un prezzo davvero incredibile. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Watch4 Classic, disponibile sulla piattaforma di e-commerce con un eccezionale sconto del 63%, che va a fissare il prezzo finale d’acquisto a soli 149,00€.

Samsung Galaxy Watch4 Classic, prezzo imbattibile oggi su Amazon

Questo smartwatch si presenta subito con un design raffinato e questo grazie ai materiali di elevata qualità come l’acciaio inossidabile che riescono a esprimere una grande potenza. Puoi finalmente monitorare efficacemente la tua salute, tenendo traccia dei tuoi progressi fitness che misura in maniera precisa la composizione corporea. Avrai la possibilità anche di gareggiare con amici e parenti per monitorare i bassi e creare una divertente bacheca in tempo reale, con tanto di medaglie da vincere mediante una sfida a punti.

Puoi registrare efficacemente tutte le tue attività e i punteggi fitness sull’orologio e sul telefono, potendo contare i passi, controllare le calorie e rimanere sul tuo percorso preimpostato grazie al GPS. Puoi inoltre anche misurare la pressione ed ECG con il sensore Samsung BioActive, il quale riesce a fare queste due misurazioni in tempo reale in maniera davvero precisa. Dopo una calibratura iniziale, i sensori controlleranno velocemente la pressione sanguigna senza lasciare nulla al caso.

Acquista subito questo eccellente prodotto su Amazon: è disponibile ancora per poche ore con un fantastico sconto del 63%, che fissa il prezzo finale d’acquisto a soli 149,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.