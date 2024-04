Action Cam 4K: oggi lo SCONTO è davvero ACCATTIVANTE

Se hai bisogno di una videocamera che ti segua in tutte le tue escursioni e gite fuori porta, devi assolutamente optare per quella che stiamo per presentare oggi. La Action Cam 4K di AKASO è davvero fantastica e ti permette di fare un mucchio di cose ma soprattutto oggi la potrai acquistare su Amazon con un ottimo sconto dell’8%, che fissa il prezzo finale d’acquisto a soli 84,63€.

Action Cam 4K su Amazon: lo sconto di oggi è da sfruttare subito

Questa action cam 4K riesce a offrire una resa video 4K/30fps, 2.7K/30fps, 1080P/60fps e foto da 20MP, permettendoti di catturare qualsiasi momento e dettagli con precisione e con una nitidezza davvero impressionante. Dispone di touch screen IPS da 2 pollici dove mostra il vetro in modo chiaro e luminoso. Puoi modificare in maniera molto semplice le impostazioni, riuscendo a cambiare la modalità di scatto, visualizzare le immagini in anteprima e tanto altro.

Integra la stabilizzazione elettronica dell’immagine, con video stabili e fluidi sempre e comunque, con un’esperienza eccellente anche quando si riprendono degli oggetti in movimento. È dotata di una custodia impermeabile che ti permette di utilizzarla fino a 40 metri di profondità, con la possibilità di immergerti e catturare ogni dettaglio quando sarai sott’acqua. Inoltre, c’è la possibilità di regolare l’angolo di visione della action cam 4K in base alle proprie esigenze, scegliendo tra molto ampio, ampio, medio e stretto.

Acquista subito la Action Cam 4K di AKASO su Amazon: ancora per poco tempo la trovi in sconto dell’8% con il prezzo finale fissato a 84,63€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.