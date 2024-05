SOLO 9 EURO per le Cuffie Bluetooth in DOPPIO SCONTO su Amazon

Stai cercando degli auricolari comodi e super convenienti? Abbiamo quello che fa per te! Oggi le Cuffie Bluetooth Smoonigh sono disponibili su Amazon ad un prezzo stracciato di soli 9 euro grazie ad uno sconto del 31% ed un ulteriore coupon di 8 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Cuffie Bluetooth Smoonigh: massima convenienza ed audio impeccabile

Le Cuffie Smoonigh hanno un’antenna FPC integrata in combinazione con Bluetooth 5.3 che garantisce una connessione stabile tra gli auricolari bluetooth H68 e lo smartphone. Rispetto al Bluetooth 5.1, la versione V5.3 aumenta di tre volte la velocità di connessione, riduce il consumo energetico di oltre la metà ed è compatibile con tutti i dispositivi abilitati.

La cancellazione del rumore ENC e CVC 8.0 garantiscono chiamate ininterrotte e chiare. Inoltre ogni cuffia senza fili dispone di due microfoni: i quattro microfoni complessivi offrono così una tecnologia di chiamata con cancellazione del rumore, che blocca efficacemente l’80% dei rumori di fondo.

Gli auricolari soddisfano il grado di impermeabilità IP7: sono realizzati con nanomateriali e risultano essere leggeri e impermeabili, resistenti al sudore e alla polvere. In più hanno un design in-ear che si adatta ai contorni del corpo umano per garantire che siano comodi da indossare sulle orecchie e non cadano.

La custodia di ricarica è comoda da tenere in mano, con un design della copertura trasparente e circondata da luci. L’autonomia non è da meno: durano 8 ore con una singola carica e la custodia di ricarica ti dà 32 ore in più di utilizzo, regalandoti 40 ore di utilizzo.

