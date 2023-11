Con la Action Camera GoPro HERO10 in OFFERTA le tue imprese non saranno più le stesse!

GoPro HERO10 è una splendida Action Camera impermeabile con LCD anteriore e schermi posteriori touch, capace di girare straordinari Video in Ultra HD 5.3K60 e di scattare foto da 23 MP, registrare Streaming live in 1080p. Dotata di ottima Webcam incorporata con straordinaria stabilizzazione. Oggi può essere tua a soli 279 euro grazie allo sconto del 7%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

GoPro HERO10 Action Camera: le caratteristiche tecniche

Velocità totale e facilità d’uso: questa è la perfetta sintesi di questa GoPro HERO10 Black, meravigliosa Action camera che immortalerà al meglio le tue imprese. Il nuovo, rivoluzionario processore chip GP2 ti garantisce video a 5,3K con una frequenza dei fotogrammi raddoppiata, foto da 23 MP, prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione e stabilizzazione video HyperSmooth 4.0 disponibile in tutte le modalità.

Per semplificarti la vita, HERO10 è connessa al cloud, quindi non appena la colleghi all’alimentazione elettrica, le riprese vengono caricate automaticamente sul cloud. Con l’iscrizione a GoPro e l’app Quik, hai a disposizione un ecosistema ottimizzato per la tua fotocamera GoPro che ti fornisce strumenti di editing potenti e facili da usare, nonché la possibilità di tenere le foto e i video migliori in un solo posto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.