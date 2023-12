Adattatore per CarPlay Wireless: oggi in SCONTO!

I cavi sparsi in auto sono davvero fastidiosi. Utilizzi una macchina con a bordo una versione di CarPlay via cavo? Ecco l’adattatore per CarPlay Wireless: aggiorna il tuo sistema con una spesa davvero minima. L’adattatore Ottocast oggi è in super sconto Amazon. Il prezzo? Solo 79,99€ grazie allo sconto del 20%. Cosa aspetti? Compralo subito!

Mai più cavetti sparsi per l’abitacolo della tua auto!

Possiedi un iPhone e nella tua auto c’è un sistema di infotainment compatibile con CarPlay, ma solo via cavo? Ecco il device che fa al caso tuo! L’adattatore per CarPlay Wireless Ottocast: oggi è in super sconto Amazon.

Si tratta di un piccolo device che si collega alla vostra auto e che permette di connettere il vostro iPhone al sistema senza cavo. Rende, di fatto, il sistema più aggiornato e vi permette una flessibilità che fino a poco fa era impossibile.

Il dispositivo si collega con un cavetto USB-C/USB-C o USB-A/USB-A direttamente alla vostra auto in pochi semplici passaggi: voi non dovrete fare altro che seguire le istruzioni che compariranno sullo schermo dell’auto e connettere il vostro iPhone. Dopo la prima connessione, ogni volta che vi troverete nell’abitacolo, sarà facilissimo avviare il sistema.

Ovviamente, il requisito fondamentale è possedere un iPhone aggiornato oltre che un’auto con a bordo CarPlay cablato: questo adattatore per CarPlay Wireless infatti aggiunge la funzionalità via bluetooth al vostro sistema già dotato della compatibilità a CarPlay.

Si tratta di un dispositivo compatto che, una volta installato in auto, scomparirà, ma funzionerà sempre come deve. Non vi resta quindi che approfittare dell’offerta e acquistare subito questo adattatore Ottocast. Il motivo? Oggi è in super sconto Amazon del 20% e costa solo 79,99€! Non aspettate! Compratelo subito per approfittare della promozione e non rinunciare alla qualità!

