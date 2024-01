Adattatore USB Bluetooth 5.3 UGREEN per PC a soli 14,44€ su Amazon (OFFERTA A TEMPO)

Se sei alla ricerca di una connessione più stabile, anziché andare alla ricerca di un router molto costoso o di un nuovo operatore per la fibra, prova la soluzione offerta da un semplice adattatore USB per PC. Come quello di UGREEN, che grazie al supporto del Bluetooth 5.3 offre una connessione alla rete Internet molto più stabile di quella che hai ora. Lo trovi in offerta a tempo su Amazon a 14,44 euro, grazie al 15% di sconto sul prezzo più basso recente. Ecco il link all’offerta.

Adattatore USB Bluetooth 5.3 per PC in offerta a tempo su Amazon

La chiavetta USB di UGREEN è la soluzione ideale per gli appassionati di gaming, sempre alla ricerca di una connessione stabile e di una latenza bassa. Grazie al supporto alla versione Bluetooth 5.3, non avrai nessun ritardo di immagine e suono durante la riproduzione dei tuoi titoli preferiti.

Inoltre offre una connessione simultanea fino a un massimo di 7 dispositivi, tra cui smartphone, gamepad PS5/PS4/Xbox One S, cuffie da gaming, altoparlante, tastiera, mouse, ecc. Supporta anche la riconnessione automatica, questo significa che quando lo accendi si connetterà in automatico al dispositivo Bluetooth senza doverlo associare una seconda volta.

Infine, segnaliamo che è compatibile con i sistemi operativi Windows 11, Windows 10 e Windows 8.1, attraverso la comoda funzionalità Plug & Play.

L’adattatore USB per PC di UGREEN con supporto alla versione Bluetooth 5.3 è in offerta a soli 14,44 euro su amazon.it. Si tratta però di una promozione a tempo, quindi è probabile che termini tra poco e che alla fine di questa giornata il prezzo sia già salito.

