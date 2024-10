Adattatore USB C 4-in-1 a soli 5€ con il mega sconto Amazon (-61%)

Per ottimizzare la tua postazione di lavoro ed avere tutti i dispositivi tech sempre pronti all’uso, non farti scappare l’Adattatore USB C 4 in 1 ORICO! Oggi è disponibile su Amazon a soli 5 euro con un mega sconto del 61%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Adattatore USB C 4 in 1 ORICO: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Adattatore USB C 4 in 1 ORICO è progettato con chip ad alte prestazioni e protezione da sovracorrente per mantenere tutti i tuoi dispositivi sempre al sicuro in ogni momento.

Una delle sue caratteristiche più importanti è la modalità di trasferimento dati superspeed a 5 Gbps che risulta essere 10 volte più veloce dei modelli USB 2.0 così da poter trasferire film HD, musica e dati in pochi secondi. In più è retrocompatibile con USB 2.0 o 1.0 e compatibile con la funzione OTG.

Questo gadget supporta ben 4 porte per lavorare contemporaneamente ed avere tutti i tuoi dispositivi elettronici sempre carichi e pronti all’uso. Inoltre questo hub ha dimensioni davvero compatte di soli 9.8 x 3.4 x 1.3 centimetri quindi è possibile trasportarlo ovunque nella massima comodità.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai con la funzionalità Plug and Play grazie all quale non è necessaria l’installazione di nessun driver o programma esterno. In più, la sua compatiblità è davvero estesa e potrai utilizzarlo con MacBook, Notebook PC, chiavette USB, Surface Pro, XPS, PS4/PS4 e unità flash.

