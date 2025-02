Addio agli inviti noiosi: Apple lancia l’app perfetta per ogni occasione

Una nuova app per la organizzazione eventi e la condivisione di contenuti multimediali arriva da Apple. Si chiama Apple Inviti ed è la soluzione innovativa del colosso di Cupertino per pianificare occasioni speciali, siano esse private o pubbliche, offrendo strumenti avanzati per la creazione di locandine digitali e la condivisione di foto e video.

L’applicazione consente di personalizzare gli inviti con dettagli essenziali come data, location e grafica. La condivisione avviene tramite link o attraverso le principali app di messaggistica, mentre gli ospiti possono accedere ai contenuti tramite una web app su iCloud, compatibile anche con smartphone Android.

Per accedere al servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento iCloud Plus, con tariffe a partire da 0,99 euro al mese. Questo piano include 50 GB di spazio di archiviazione cloud e funzionalità premium come il private relay e la possibilità di mascherare l’indirizzo email. L’abbonamento è indispensabile per gestire gli album condivisi e garantire un’esperienza ottimale.

Tra le caratteristiche principali spicca la creazione di raccolte fotografiche collaborative per ogni evento, con la possibilità di generare video ricordo tramite l’app Galleria. L’integrazione con Apple Music consente inoltre di creare playlist personalizzate per l’occasione.

L’app utilizza l’intelligenza artificiale per personalizzare le copertine degli eventi, offrendo opzioni creative per immagini, caratteri e design. Tuttavia, alcune funzionalità IA saranno disponibili in Europa solo a partire dal prossimo aprile.

Per gli eventi pubblici, la piattaforma offre strumenti avanzati di gestione, come la condivisione sui social e il controllo manuale delle adesioni. È possibile nominare altri utenti come amministratori per gestire inviti e comunicazioni.

Nonostante le numerose funzionalità, Apple Inviti presenta alcune limitazioni: è utilizzabile esclusivamente su iPhone e manca ancora di un widget dedicato. Questi aspetti, insieme all’obbligo di sottoscrivere iCloud Plus, potrebbero rappresentare un ostacolo alla sua diffusione.