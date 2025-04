Agcom introduce il filtro anti-spoofing per proteggere i consumatori

Le truffe telefoniche rappresentano una delle minacce più diffuse e insidiose per i consumatori moderni. Tuttavia, una nuova misura potrebbe presto rivoluzionare la sicurezza delle comunicazioni telefoniche in Italia. L’Agcom (Autorità per le comunicazioni) ha annunciato l’introduzione di un innovativo filtro anti-spoofing, destinato a contrastare il fenomeno dello spoofing telefonico, una tecnica fraudolenta che permette ai malintenzionati di manipolare i numeri visualizzati sul display del destinatario durante le chiamate.

Secondo quanto dichiarato da un portavoce di Altroconsumo, “questa tecnologia rappresenta uno strumento concreto per proteggere i cittadini da un problema sempre più pervasivo”. La delibera 457/24/Cons, che sarà probabilmente approvata entro la fine di aprile, darà agli operatori telefonici un termine di sei mesi per implementare questa soluzione tecnologica avanzata.

Un’arma contro lo spoofing telefonico

Lo spoofing telefonico è una tecnica sempre più utilizzata dai truffatori per nascondere la propria identità, facendo apparire numeri di telefono falsi, spesso associati a enti affidabili come banche o istituzioni pubbliche. Questo stratagemma è usato per carpire informazioni sensibili e dati finanziari, mettendo a rischio la sicurezza degli utenti.

Il nuovo filtro anti-spoofing sarà dotato di diverse funzionalità di protezione, tra cui:

Sistemi di verifica dell’autenticità dei numeri chiamanti

Blocco automatico delle chiamate con identità falsificata

Controlli specifici per le telefonate internazionali

Filtri avanzati per numeri sospetti

Campagne informative per sensibilizzare i cittadini

Tempistiche di implementazione

Nonostante l’importanza di questa iniziativa, gli utenti dovranno attendere ancora alcuni mesi prima di poter beneficiare del nuovo sistema. Una volta approvata la delibera, gli operatori telefonici avranno a disposizione un semestre per adottare le misure necessarie. Questo periodo sarà cruciale per garantire un’implementazione efficace e uniforme della tecnologia su scala nazionale.

Prevenzione e consapevolezza

In attesa dell’attivazione del filtro anti-spoofing, è essenziale che i consumatori restino vigili. I truffatori continuano a evolversi, adottando nuove strategie come:

Offerte di investimento fraudolente a nome di grandi aziende

SMS ingannevoli che imitano comunicazioni ufficiali (smishing)

Attacchi di SIM swap per assumere il controllo del numero telefonico della vittima

Questa nuova normativa non solo migliorerà la sicurezza delle comunicazioni, ma rappresenta anche un passo significativo nella protezione delle categorie più vulnerabili, come gli anziani, spesso bersaglio privilegiato di queste truffe. Inoltre, l’attenzione crescente verso il fenomeno del telemarketing aggressivo potrebbe stimolare ulteriori regolamentazioni a tutela dei consumatori.

In conclusione, l’iniziativa dell’Agcom, supportata da Altroconsumo, è destinata a segnare un punto di svolta nella lotta contro le truffe telefoniche. La combinazione di tecnologia avanzata e sensibilizzazione del pubblico rappresenta una strategia vincente per garantire maggiore sicurezza nelle comunicazioni quotidiane.