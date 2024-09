AirPods 4: c'è un pulsante capacitivo per l'abbinanamento

In queste ore apprendiamo una notizia molto interessante inerente i prossimi auricolari TWS di casa Apple; di fatto, gli AirPods 4 sembra che dispongano di un pulsante capacitivo nascosto per l’abbinamento immediato con i terminali della mela.

AirPods 4: scopriamo il tasto capacitivo nel dettaglio

Con la quarta generazione degli AirPods, Apple ha eliminato il pulsante di configurazione situato sul retro della custodia di ricarica nei modelli precedenti. Invece di utilizzare un pulsante fisico, Apple ha optato per un pulsante capacitivo nascosto. Secondo Gear Patrol, il pulsante nascosto per l’abbinamento e il ripristino degli AirPods 4 si trova nella parte anteriore della custodia di ricarica. Per attivare la modalità di abbinamento, basta aprire la custodia e toccare due volte la parte frontale dove è posizionato il controllo nascosto. Questo tastino viene utilizzato anche per il ripristino alle impostazioni di fabbrica, e Gear Patrol ha spiegato che per eseguire un reset è necessario eseguire un triplo tocco o tenere premuto a lungo. La spia di stato sulla custodia di ricarica degli AirPods 4 è anch’essa più discreta. Non c’è un LED visibile quando il case non è in carica o è chiusa; la luce appare sotto la plastica bianca solo quando la custodia viene aperta o posizionata su un caricatore.

Ricordiamo intanto, che ci sono due versioni degli AirPods 4, una con cancellazione attiva del rumore (ANC) e una senza. I prezzi partono da 149,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, e i preordini sono già disponibili. Il lancio ufficiale degli AirPods 4 è previsto per venerdì 20 settembre.

Dulcis in fundo, per riassumere le caratteristiche dei suddetti auricolari: questa nuova generazione di AirPods introduce un design più pulito e minimalista, semplificando il processo di abbinamento e ripristino grazie al pulsante capacitivo nascosto e a un indicatore LED meno visibile. Il miglioramento della tecnologia nella custodia e l’introduzione di una versione con ANC offrono agli utenti una scelta più ampia, mantenendo al contempo il design familiare e funzionale del prodotto della mela a cui siamo abituati da tempo.