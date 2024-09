AirPods 4: come funziona la cancellazione attiva del rumore?

Apple ha appena spiegato come gli AirPods 4 riescano ad offire una “grande” cancellazione attiva del rumore anche senza l’ausilio dei gommini.

AirPods 4: l’ANC senza gommini, spiegata da Apple

In una recente intervista con il portale di Engadget, la vicepresidente dell’ingegneria hardware di Apple, Kate Bergeron, e il direttore marketing degli AirPods, Eric Treski, hanno spiegato come l’azienda sia riuscita a integrare una “grande” cancellazione attiva del rumore (ANC) negli AirPods 4 di fascia alta, nonostante il design “open-ear” senza gommini in silicone. Apple ha dichiarato che il chip H2 e l’audio computazionale sono stati fattori fondamentali per aggiungere per la prima volta l’ANC agli AirPods standard.

“È persino computazionalmente più complesso sotto molti aspetti rispetto agli AirPods Pro“, ha affermato Bergeron, riferendosi all’ANC sugli AirPods 4. “È davvero, davvero difficile creare una qualità ANC così elevata in un prodotto senza gommini,” ha aggiunto Treski. “La potenza del chip H2 lo permette, quindi stiamo effettivamente facendo molto con questo chip per gestire la qualità dell’ANC e ascoltare i rumori ambientali attraverso i microfoni, assicurandoci di cancellare il più possibile.”

L’OEM di Cupertino ha anche spiegato che la forma rivisitata e l’architettura acustica degli auricolari TWS della mela contribuiscono all’efficacia della cancellazione attiva del rumore.

L’intervista completa fornisce ulteriori dettagli su come Apple ha progettato gli AirPods 4, che sono disponibili nei negozi a partire da oggi. Ci sono due versioni degli AirPods 4, ma solo quella di fascia alta, da 199,00€, offre la cancellazione attiva del rumore. Il modello base invece, parte da 149,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon.

Questo sviluppo rappresenta un’innovazione significativa per Apple, poiché introduce una tecnologia avanzata di ANC in un prodotto senza gommini, cosa che generalmente richiede una progettazione più complessa per garantire la qualità sonora e la riduzione dei rumori esterni. Siamo curiosi di scoprire come sarà fatto il modello Pro di terza generazione.