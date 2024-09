AirPods 4 con (e senza) cancellazione attiva del rumore: gli auricolari che mancavano

Apple ha presentato oggi i nuovi AirPods 4, disponibili in due modelli: uno base al prezzo di 129 dollari e uno con cancellazione attiva del rumore (ANC) a 179 dollari. Scopriamo tutti i dettagli e le caratteristiche nell’articolo completo.

AirPods 4 con e senza ANC: tutti i dettagli

Gli AirPods 4 offrono un notevole miglioramento nella qualità del suono, grazie al tracciamento dinamico della testa, che garantisce un’esperienza multimediale più coinvolgente. Entrambi i modelli sono dotati del chip H2 e supportano funzionalità come l’isolamento vocale e le interazioni con Siri. In particolare, gli utenti possono rispondere agli annunci di Siri semplicemente annuendo o scuotendo la testa.

Per un controllo più intuitivo, gli auricolari TWS di Apple dispongono di un sensore di pressione sullo stelo che consente di riprodurre o mettere in pausa i contenuti multimediali e di silenziare o terminare le chiamate. Il nuovo case è il più compatto mai visto su un modello di AirPods e offre la ricarica tramite USB-C, con un’autonomia complessiva fino a 30 ore. Oltre alla ricarica tramite USB-C, gli utenti possono ricaricare la custodia degli AirPods 4 anche utilizzando un caricatore Apple Watch o un caricatore certificato Qi.

Il secondo modello di AirPods 4, quello con cancellazione attiva del rumore, è dotato di microfoni migliorati e di un audio computazionale avanzato per ridurre i rumori ambientali. Questo include anche una modalità Trasparenza, l’Adaptive Audio e la funzione di rilevamento delle conversazioni, che ottimizza automaticamente il volume durante le conversazioni.

Per entrambi i modelli infine, Apple ha affinato il design per offrire un comfort superiore, creando una forma che si adatta “naturalmente a un numero ancora maggiore di utenti in tutto il mondo.” I nuovi AirPods 4 sono già disponibili per il preordine negli Stati Uniti e saranno in vendita a partire dal 20 settembre. Unitamente a questo gadget, l’azienda di Cupertino ha presentato anche gli AirPods Pro 2 e le AirPods Max con USB Type-C in nuove eleganti colorazioni.