AirPods che passione: tutti i modelli in sconto

Se state cercando un paio di auricolari True Wireless Stereo di ultima generazione e avete un iPhone, non potete non prendere in considerazione le AirPods. Inutile dirvi che si tratta di cuffiette Bluetooth premium, esclusive, potenti e con tante funzionalità smart di ultima generazione.

AirPods: quale scegliere?

Ma come fare per scegliere il miglior modello adatto alle proprie esigenze? Bella domanda e, in effetti, non abbiamo nemmeno noi la risposta esatta, anche perché non esiste. Non c’è un gadget che sia universalmente valido per tutti, ma solo prodotti che si sposano al meglio con le esigenze di ciascuno. Io, per esempio, non posso utilizzare le Pro per via dei gommini in silicone, mentre ci sono persone che non riescono ad utilizzare altri auricolari al di fuori di quelli in-ear. Insomma, tutto è soggettivo e dipende dalle esigenze di ognuno di voi.

Il primo modello da prendere in considerazione – ma neanche troppo se non le trovate sotto i 100€ – sono le AirPods classiche, quelle iconiche con ricarica wireless e via cavo uscite diversi anni fa. Oggi le portate a casa a 109,00€ con spedizione gratuita e consegna celere per gli iscritti a Prime.

Quelle più equilibrate, secondo noi, sono quelle di terza generazione uscite in commercio pochi mesi or sono. Parliamo di un modello ricco di features smart come l’equalizzazione adattiva, l’audio spaziale e non solo. Insomma, sono intelligentissime e costano solo 167,99€ con spedizione gratuita, al posto di 199,99€.

Infine, se volete il top del top, con gommini in-ear rimovibili e in tre tagli, con cancellazione attiva del rumore, ricarica MagSafe e molto altro ancora, le AirPods Pro saranno la vostra scelta. Costano 207,99€ al posto di 279,99€.

Quale sarà la vostra scelta? Fateci sapere come vi troverete dopo che le avrete acquistate e buon divertimento con le vostre nuove AirPods. Comunque vada, cascherete in piedi. Sono tutti e tre modelli top.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.