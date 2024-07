AirPods con modulo camera nel 2026?

Secondo un nuovo rapporto dell’analista Ming-Chi Kuo, Apple punta a iniziare la produzione di massa di nuovi “AirPods con moduli fotografici” entro il 2026. Questa voce arriva dopo che Bloomberg, grazie al solito e super prolifico Gurman, a febbraio aveva già segnalato i piani di Apple di sviluppare AirPods con fotocamera. Ma cosa si intende per fotocamera? Modulo fotografico vero e proprio o altro?

Secondo Kuo queste nuove AirPods saranno dotate di una fotocamera a infrarossi simile a quella utilizzata nel modulo Face ID di iPhone e iPad. L’obiettivo di Apple sarebbe quello di integrare gli AirPods con fotocamera con Vision Pro e futuri visori Apple Vision . Kuo continua “ le nuove AirPods dovrebbero essere utilizzate con Vision Pro e futuri visori Apple per migliorare l’esperienza audio spaziale e rafforzare l’ecosistema del computing spaziale. Ad esempio, immaginate di guardare un video con Vision Pro indossando queste nuove AirPods: ruotando la testa per osservare in una direzione specifica, il suono proveniente da quella direzione verrà enfatizzato, rendendo l’esperienza audio/visiva spaziale ancora più immersiva“.

Inoltre, il rapporto afferma che la fotocamera IR sugli AirPods potrebbe rilevare i cambiamenti dell’immagine ambientale, “consentendo potenzialmente il controllo dei gesti a mezz’aria per migliorare l’interazione uomo-dispositivo” aggiunge Kuo. Scartata del tutto l’ipotesi di modulo fotografico vero e proprio, questa probabile aggiunge segna ancor di più la volontà Apple di rendere l’U.I ancor più immediata, abbattendo barriere software tra uomo e dispositivo.

Le ipotesi raccontate da Kuo sono assolutamente interessanti, ma senza dubbio l’integrazione con Vision Pro e le gesture potrebbero essere solo la punta dell’icerberg di un utilizzo che non può non coinvolgere tanto la realtà mista quanto l’onnipresente intelligenza artificiale.