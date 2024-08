AirPods Max 2: nuovi rumor descrivono grossi miglioramenti e nuove funzioni avanzate

Il mega evento di settembre è alle porte (ma quando si terrà? Forse verrà anticipato?), il focus è ovviamente la nuova linea iPhone 16 e Apple Intelligence. Ma c’è un dispositivo che molto probabilmente sarà capace di sorprendere, ovvero le nuove cuffie AirPods Max 2, dalle quali, leggendo i più recenti rumor, è lecito aspettarsi un profondo rinnovamento, dato che sono sul mercato, col primo modello, dal 2020.

Nonostante il prezzo elevato degli AirPods Max attuali, mancano molte delle funzionalità presenti negli AirPods Pro 2, che costano decisamente meno. Si prevede che AirPods Max 2 saranno innanzitutto dotate di un nuovo chip, probabilmente l’H2 presente negli attuali AirPods Pro 2.

Questo chip H2 rimetterà in pari la bilancia tra AirPods Max e AirPods Pro 2, dando alle cuffie nuove funzionalità prima non presenti come:

Audio adattivo, che combina dinamicamente le modalità Trasparenza e Cancellazione del rumore in risposta all’ambiente circostante.

Conversation Awareness è in grado di rilevare quando qualcuno sta parlando, abbassando il volume della musica e riducendo il rumore di fondo.

Volume personalizzato, che regola il volume dei contenuti multimediali in base all’ambiente circostante.

Inoltre, iOS 18 introduce nuove funzionalità per gli AirPods Pro 2 e, di conseguenza adottando le nuove cuffie il chip H2, dovrebbero arrivare tutte senza problemi anche su AirPods Max 2:

La possibilità di annuire o scuotere la testa per rispondere a Siri.

Isolamento vocale quando si parla al telefono.

Miglioramenti specifici per il gaming all’audio spaziale personalizzato con tracciamento dinamico della testa.

Da ultimo arriverà molto realisticamente il cavo di ricarica USB-C che dovremmo vedere anche sui nuovi auricolari AirPods 4. Al momento queste sono le sole informazioni trapelate. Manca il prezzo che si presume sarà Premium come da tradizione Apple quando si tratta di lanciare un dispositivo top di gamma con funzionalità avanzate. Ad oggi AirPods Max costano 579 euro, è realistico pensare che possano avere lo stesso prezzo, se non qualcosa in più.