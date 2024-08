iPhone 16: il keynote di settembre verrà anticipato?

Apple di solito annuncia i nuovi iPhone a settembre con un evento speciale all’Apple Park. Non c’è nulla di nuovo in tal senso. Quest’anno però potrebbe esserci qualche cambiamento, col keynote di lancio di iPhone 16 che potrebbe avvenire prima del previsto. Gli eventi di settembre di Apple si tengono solitamente nella seconda settimana del mese, di norma ​​martedì o il mercoledì, ma ci sono alcune cose che potrebbero cambiare il programma di quest’anno.

La data ideale per l’evento iPhone 16 sarebbe martedì 10 settembre. A Cupertino non organizzano mai eventi l’11 settembre. Ma c’è già un dibattito presidenziale statunitense fissato per il 10 settembre, di conseguenza Apple potrebbe evitare questa sovrapposizione, d’altronde è anno di elezioni questo. Ad esempio, il VMA di MTV è stato riprogrammato da martedì a mercoledì a causa del dibattito .

Quali sono le altre possibili date per l’evento? Apple potrebbe tenere l’evento iPhone 16 una settimana prima, il 3 o il 4 settembre. Il 2 settembre è molto improbabile in quanto negli Stati Uniti si festeggia il Labor Day.

A rendere plausibile questo spostamento di date ci si mette anche il solito ben informato Mark Gurman di Bloomberg. In un suo intervento ha riferito che iOS 18.0 pare esser pronto, con una decisa accelerazione nelle ultime settimane, per fare in modo che gli ingegneri potessero concentrarsi su iOS 18.1 che vedrà l’arrivo di Apple Intelligence.

Gli inviti per i precedenti keynote sono arrivati agli addetti ai lavori più o meno due settimane prima: se l’evento di iPhone 16 si terrà la prima settimana di settembre dovremmo cominciare a vedere gli inviti arrivare a brevissimo.