AirPods Max ora con USB Type-C: le migliori cuffie over-ear si aggiornano

Apple ha annunciato oggi un aggiornamento per le AirPods Max; ora saranno dotate di una porta di ricarica USB-C e nuove opzioni di colore. Le tonalità disponibili includono Midnight, Blu, Viola, Arancione e Starlight.

AirPods Max: cosa cambia con il nuovo modello?

Oltre al cambiamento estetico e al nuovo connettore, Apple ha rivelato che le AirPods Max supporteranno l’audio spaziale personalizzato con il prossimo aggiornamento software iOS 18, offrendo un’esperienza audio ancora più immersiva e adattata alle preferenze individuali degli utenti.

Le nuove AirPods Max saranno disponibili per il preordine a partire da oggi, al prezzo di 549 dollari, con la data di lancio fissata per venerdì 20 settembre. Non sono stati annunciati altri cambiamenti o miglioramenti per queste cuffie durante il keynote di poche ore fa, lasciando intendere che si tratta di un aggiornamento minore piuttosto che di un vero e proprio modello rinnovato “AirPods Max 2.”

Le AirPods Max sono state introdotte per la prima volta nel dicembre 2020 con una porta di ricarica Lightning. L’introduzione della porta USB-C rappresenta quindi una modifica importante per garantire una maggiore compatibilità con i nuovi standard di connettività di Apple, come già visto sui recenti iPhone e altri dispositivi della gamma. Tuttavia, l’update in questione non sembra includere altri miglioramenti significativi a livello hardware, come potrebbe essere un aumento delle prestazioni o nuove funzionalità esclusive.

In sintesi, il passaggio alla porta USB-C e l’introduzione di nuove colorazioni mirano a rendere le AirPods Max più attraenti per i consumatori, mentre l’aggiunta del supporto per l’audio spaziale personalizzato migliora ulteriormente la qualità del suono e l’esperienza utente. Tuttavia, queste modifiche sono piuttosto limitate e non introducono un vero e proprio salto di generazione rispetto al modello precedente. Attendiamo i prezzi per il mercato italiano; restiamo in attesa di conoscere ulteriori dettagli dai test che arriveranno nei prossimi giorni.