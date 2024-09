AirPods Pro (2023): arriva un update con tante nuove funzionalità

In queste ore apprendiamo che Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento del firmware per gli AirPods Pro, disponibili sia nella versione Lightning che in quella USB-C. Il firmware in questione il numero di build 7A294, rispetto al precedente 6F8, ed è disponibile per tutti gli utenti che posseggono le cuffiette premium del colosso di Cupertino. Ricordiamo anche che Apple ha effettuato dei test beta su questo aggiornamento, ma il lancio avviene prima che iOS 18 diventi disponibile lunedì prossimo.

Andiamo con ordine e analizziamo cosa offre il firmware 7A294: di fatto, introduce diverse funzionalità per gli ‌AirPods Pro‌ 2 come parte di ‌iOS 18‌, e queste sono incluse nell’aggiornamento del firmware. Una delle novità è il controllo tramite gesti della testa, che consente agli utenti di interagire con Siri sugli ‌AirPods Pro‌ semplicemente scuotendo o annuendo la testa. Ad esempio, se ricevete una chiamata, potrete scuotere la testa per rifiutarla o annuire per accettarla. Le interazioni con ‌Siri‌ possono essere utilizzate anche per rispondere a messaggi in arrivo, chiamate e notifiche.

La compagnia di Cupertino poi, sta introducendo anche la funzione di Isolamento Vocale sugli ‌AirPods Pro‌, che serve per ridurre i rumori di fondo forti per facilitare l’ascolto della vostra voce. Inoltre, è prevista una nuova funzione di Audio Spaziale Personalizzato specifica per i giochi. Gli sviluppatori di titoli da mobile infatti, potranno integrare l’audio spaziale nei loro giochi per un’esperienza audio più immersiva.

Ad oggi la società non offre un metodo per aggiornare manualmente il software degli AirPods, ma il firmware viene generalmente installato via OTA (over-the-air) quando questi sono inseriti nella custodia di ricarica e collegati a un dispositivo iOS o a un Mac sotto una rete Wi-Fi. Se volete acquistare gli AirPods Pro (2023) sappiate che su Amazon si trovano a soli 229,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.