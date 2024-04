AirPods Pro (2023): in offerta a soli 239€ su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; i meravigliosi auricolari TWS di Apple, gli AirPods Pro (2023) con custodia di ricarica USB Type-C e MagSage, si portano a casa all’incredibile prezzo di soli 239,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Non lasciateveli sfuggire e correte a prenderli adesso, sono in sconto e ci sono tantissimi vantaggi se li prenderete dal noto portale di e-commerce americano. Citiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto (o quattordici giorni) dal momento dell’ordine, la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine (presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato). Dulcis in fundo c’è la garanzia di un anno con il costruttore (valida in tutti gli Apple Store del mondo) e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Si può perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis, in micropagamenti con tasso agevolato.

AirPods Pro (2023): ecco perché comprarli

Gli AirPods Pro (2023) sono incredibili e hanno tantissime features esclusive. Pensiamo all’ANC di nuova generazione (cancellazione attiva del rumore), alla modalità trasparenza, ma non finisce qui. C’è il supporto all’audio spaziale e hanno una qualità acustica degna di nota. Sono impermeabili e certificati contro gli schizzi d’acqua e contro la polvere, hanno un’autonomia degna di nota con una singola carica e si ricaricano rapidamente con la USB Type-C o mediante la MagSafe charging. C’è in alternativa, la ricarica via wireless e si può perfino utilizzare l’adattatore dell’Apple Watch. Sono perfetti per lo sport, per le passeggiate, per il lavoro, per l’editing e non solo.

Con un prezzo di soli 239,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non potrete più farne a meno: correte a prendere adesso gli AirPods Pro (2023).

