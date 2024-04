CROLLA IL PREZZO della Tastiera da Gaming Logitech: offerta ESCLUSIVA Amazon

In occasione della Gaming Week, Amazon ha lanciato un’offertona su un gioiellino della tecnologia! Parliamo della Tastiera da Gaming Cablata Logitech G G213 Prodigy, al momento disponibile a soli 39 euro con uno sconto dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è in scadenza e sono ancora a disposizione pochissimi articoli!

Tastiera da Gaming Cablata Logitech G G213 Prodigy: funzionalità e modalità di utilizzo

La Tastiera da Gaming Cablata Logitech G G213 Prodigy è uno strumento versatile e utilissimo per chi è appassionato di videogiochi.

È dotata di cinque aree di illuminazione RGB separate con ‎selezione dei colori da uno spettro di oltre 16,8 milioni di tinte così da poter creare un’atmosfera coinvolgente in qualsiasi sessione.

Il dispositivo ha dimensioni standard con una membrana che ‎protegge da sporco, briciole e spruzzi d’acqua, per affrontare i problemi di chi gioca tutti i giorni. Inoltre i tasti Mech-Dome, progettati per una risposta ‎tattile superiore e prestazioni simili a quelli delle tastiere meccaniche, sono ‎adattati all’esperienza di gioco dei gamer. Per di più, sono anche super silenziosi così da non avere distrazioni durante l’azione.

La tastiera dispone anche di Gaming Matrix Anti-Ghosting per mantenere sempre il controllo quando si premono più pulsanti di gioco ‎simultaneamente. In pi è possibile controllare la traccia di sottofondo senza uscire dal gioco ‎grazie ai controlli dedicati che riproducono, mettono in ‎pausa e silenziano musica e video in un istante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.