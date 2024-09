AirTag 2: ecco cosa aspettarci dai nuovi tracker di Apple

Apple ha rilasciato l’AirTag nell’aprile del 2021 e il famoso tracker GPS per il tracciamento degli oggetti non ha ricevuto aggiornamenti hardware da allora. Di seguito, riassumiamo le voci su quando si prevede che sarà rilasciata la seconda generazione del noto gadget della mela, insieme a potenziali nuove funzionalità e cambiamenti.

AirTag 2: tutto quello che c’è da sapere

In un recente rapporto sulle aspettative per l’evento dell’iPhone 16, Mark Gurman di Bloomberg ha menzionato brevemente che Apple sta sviluppando un nuovo AirTag, ma non si aspetta che l’accessorio venga rilasciato prima del 2025:

“Un nuovo AirTag è in fase di sviluppo, ma Apple non prevede un rilascio fino all’anno prossimo.”

Tuttavia non ha fornito ulteriori dettagli sul prossimo AirTag nel suo rapporto. Nell’ottobre 2023, l’analista della catena di approvvigionamento di Apple, Ming-Chi Kuo, ha affermato che la produzione di massa del nuovo tracker GPS è stata posticipata dal quarto trimestre del 2024 a un momento imprecisato del 2025, senza spiegare il motivo di questo cambiamento nei piani. Kuo e Gurman concordano quindi che un nuovo AirTag non arriverà prima del prossimo anno.

Ma quali sono le funzionalità di cui disporrà? In precedenza, Gurman aveva affermato che il nuovo AirTag sarebbe stato dotato di un chip migliorato con una migliore capacità di localizzazione. Se fosse dovesse essere, la nuova generazione potrebbe ricevere il SoC Ultra Wideband di seconda generazione, che ha debuttato su tutti i modelli di iPhone 15 l’anno scorso. Non di meno, Kuo ritiene inoltre che il nuovo trackerp GPS avrà qualche tipo di integrazione con il visore Apple Vision Pro, anche se non ha condiviso dettagli specifici. Finora non sono state riportate voci su cambiamenti nel design; ci sarà anche un cambio di passo da questo punto di vista? Ad oggi non ci è dato saperlo. Intanto, vi ricordiamo che il keynote di Apple si terrà il prossimo 9 settembre 2024.