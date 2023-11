Lo splendido Albero di Natale alto 2 metri ora lo paghi SOLO 76 euro grazie al COUPON!

Con l’Albero Di Natale da 210 cm New Tiffany ,super folto dall’alto (è proprio il caso di dirlo) dei suoi 1078 Rami, stile Pino Verde con base a croce, sarai l’invidia di tutto il vicinato! Considera pure che se lo prendi ora risparmi un sacco di soldi. In che modo? Inserisci il codice NOVEDAYS al momento del pagamento per pagare 76,41 euro anziché 89,90 euro! Un bel risparmio di 13,49 euro! Tuttavia, ti consigliamo anche di fare presto per 2 motivi: stanno andando a ruba e ne restano ormai pochi e il codice sconto scade il 19 novembre 2023. Quindi in pratica mancano un paio di settimane.

Se non ti piace potrai restituirlo e lo riceverai entro tre giorni dall’acquisto senza spese di spedizione. Il venditore su eBay ha un ottimo feedback, che sfiora il 100%!

Albero Di Natale New Tiffany: le caratteristiche

Questo magnifico albero di Natale New Tiffany abbinato alle giuste decorazioni lascerà tutti a bocca aperta! Grazie all’altezza di 210 cm ma anche al fatto che sia fornito da ben 1078 rami che lo rendono molto folto. Inoltre la doppia colorazione delle foglie verde chiaro e verde scuro regala all’albero un effetto realistico davvero spettacolare. Sembrerà un pino appena raccolto. E’ completamente ecologico ed ignifugo conforme a tutte le norme europee, quindi non dovrai avere paura di corti circuiti o incendi. E’ dotato di base a croce in ferro pieghevole che permette all’albero di avere un eccellente stabilità.

Il montaggio è facile e veloce, infatti basta inserire i rami ad uncino all’asta e aprirli in modo da riempire ogni suo spazio. Terminato l’uso, basterà ripiegarlo e riporlo fino al Natale successivo. Oggi lo paghi molto meno Inserisci il codice NOVEDAYS al momento del pagamento per pagare 76,41 euro anziché 89,90 euro! Un bel risparmio di 13,49 euro!

Tuttavia, ti consigliamo anche di fare presto per 2 motivi: stanno andando a ruba e ne restano ormai pochi e il codice sconto scade il 19 novembre 2023. Quindi in pratica mancano un paio di settimane.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.