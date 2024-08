Alexa Plus: ecco le prime novità dell'assistente vocale intelligente a pagamento

Amazon sta per lanciare Alexa Plus, una versione potenziata e a pagamento del suo assistente vocale. Secondo il Washington Post, la nuova Alexa offrirà funzionalità avanzate e potrebbe anche avere in cantiere un vero e proprio chatbot, per sfidare i giganti del settore come ChatGPT, Gemini e magari anche la nuova Siri potenziata da Apple Intelligence. Tra le funzioni avanzate di Alexa Plus, il cui lancio è previsto per ottobre 2024, c’è Smart Briefing capace di offrire una selezione di notizie, dei veri e propri riassunti, generati dall’intelligenza artificiale in base agli interessi dell’utente. E visto che l’ia conosce i propri riferimenti umani sarà in grado di riconoscere le voci individuali degli utenti e di conseguenza interagire in modo più personalizzato.

Alexa Plus rivoluzionerà il modo di interagire con l’assistente vocale. Oltre a riconoscere la voce e a offrire notizie personalizzate, aiuterà a trovare ricette, a intrattenere i bambini con un chatbot dedicato e a fare shopping in modo più intuitivo. Grazie alla nuova funzione Shopping Scout si è sempre aggiornati sulle offerte più vantaggiose.

Come scritto in apertura, Amazon si prepara a sfidare giganti come OpenAI, Google e Microsoft lanciando una versione web di Alexa. Alexa andrà quindi a cercare spazio in un settore iper competitivo e in evoluzione costante. Ma soprattutto molto redditizio visto che le funzioni avanzate delle ia sono tutte a pagamento. Secondo alcune rumor diffusi sa Reuters qualche settimana fa, il servizio Alexa Plus potrebbe costare tra i 5 e i 10 dollari al mese. Fermo restando che, come dice il nome, è un servizio Plus, aggiuntivo. Alexa “base” è e rimarrà sempre gratuito.

Quale è il plus di Alexa Plus visto che molte delle funzionalità avanzate, oltre ad essere a pagamento, sono presenti presso tutti i competitor? Basteranno le funzioni relative allo shopping a decretare la diffusione e quindi il successo di Alexa Plus?