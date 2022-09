Altoparlante JBL PartyBox On-The-Go ad un prezzo BOMBA su Amazon

Grazie all’altoparlante Bluetooth portatile JBL PartyBox On-The-Go potrai ascoltare la musica praticamente ovunque. Acquistalo su Amazon a soli 236,99€ invece di 329,99€. La connettività Bluetooth ti consente di utilizzare fino a due microfoni wireless per un duetto karaoke, oppure puoi accoppiare due altoparlanti compatibili insieme per un vero suono stereo.

Il PartyBox On-The-Go ha un ingresso USB per la riproduzione da unità compatibili, nonché un ingresso per microfono da 1/4″ e un jack per chitarra da 1/4″. Grazie ad un woofer da 5,25″ e due tweeter da 1,75″ fornisce fino a 100 W di potenza. La batteria integrata dura fino a sei ore tra una ricarica e l’altra, ed è inclusa una tracolla che aiuta il trasporto.

E’ presente inoltre un display luminoso dinamico che si sincronizza con la musica. Scegli tra una varietà di modelli preimpostati e lascia che i colori si muovano a ritmo. È incluso un microfono wireless JBL con una portata fino a 10 metri, così puoi cantare come al karaoke.

Riproduci in streaming la tua musica preferita tramite Bluetooth, quindi usa il microfono e sintonizza i bassi, gli alti e l’eco per ottenere l’effetto vocale scelto. Puoi anche utilizzare un secondo microfono wireless o collegare un microfono cablato all’ingresso da 1/4″. È disponibile anche un altro ingresso da 1/4″ per la tua chitarra elettrica. La protezione IPX4 aiuta a mantenere l’altoparlante al sicuro in ambienti umidi.

Collega fino a due altoparlanti per feste compatibili insieme alla connettività Bluetooth True Wireless Stereo (TWS). PartyBox On-The-Go funziona con qualsiasi dispositivo compatibile abilitato Bluetooth, fornendo un facile accesso alle tue librerie musicali preferite e ai servizi di streaming online. Approfitta ora dello sconto di oltre 80 euro e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

