Amazfit GTS 2 in sottocosto su Amazon: lo paghi quasi la metà (-45%)

Ecco per te un compagno di allenamenti perfetto in grado di monitorare i tuoi progressi e sostenerti in tutte le attività! Si tratta dello smartwatch Amazfit GTS 2, oggi disponibile su Amazon a soli 59 euro con un mega sconto del 45%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della mega promozione, puoi sfruttare questo gioiellino tech anche come idea regalo per Natale!

Amazfit GTS 2: specifiche tecniche e funzionalità

L’Amazfit GTS 2 è uno smartwatch di ultimissima generazione dotato di un microfono e un altoparlante. In questo modo, dopo esserti connesso al tuo cellulare tramite Bluetooth, puoi utilizzare l’orologio per rispondere alle telefonate in modo super pratico e veloce.

Una delle sue caratteristiche più importanti è l’integrazione di Alexa: con dei semplici comandi vocali potrai impostare sveglie e timer, controllare il meteo, controllare i tuoi dispositivi smart home, creare liste della spesa, fare domande, ottenere traduzioni e tanto altro ancora. Inoltre dispone anche di un nuovo assistente vocale offline così da avere tutto a disposizione anche senza rete internet.

Questo modello supporta il controllo della riproduzione della musica mobile e, con un enorme 3 GB di memoria musicale locale, ti consente di trasferire fino a 600 delle tue canzoni preferite sull’orologio tramite il tuo cellulare.

Allo stesso tempo, è dotato di 90 modalità sportive e, al termine dell’esercizio, l’orologio è in grado di realizzare un rapporto analitico corrispondente che è anche visualizzabile nell’app mobile, per aiutarti a migliorare continuamente il tuo piano di allenamento.

