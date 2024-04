Amazon fa la magia: Hogwarts Legacy al MINIMO STORICO!

Hogwarts Legacy è diventato un vero e proprio classico, come sono stati prima i libri e come lo sono diventati poi i film. Negli anni sono usciti diversi videogiochi sin dai tempi della PlayStation 1, anche su smartphone, ma non c’è stato mai un titolo che abbia lasciato il segno. Finalmente è arrivato, con Hogwarts Legacy gli amanti di Harry Potter hanno finalmente trovato pane per i loro denti, un gioco capace di far gioire sia i fan del maghetto occhialuto, sia in normali giocatori, grazie a tanti contenuti e meccaniche solide. Oggi Amazon lo propone su PlayStation 5 con un prezzo magico, mai visto prima, un MINIMO STORICO che ci permette di pagarlo spendendo 32,99 euro! Super offerta a tempo Amazon da non perdere!

Offerta magica!

Hogwarts Legacy è un action RPG che si basa su open world ricco di contenuti, che cattura alla perfezione il mondo di J.K. Rowling. Questa è stata la chiave del successo di Hogwarts Legacy, non più un videogioco ben fatto ma lineare, ma un mondo libero, vivo e vibrante, per dare massima libertà di scelta al giocatore. Una “formula magica” questa che ha davvero stupito chi lo ha giocato a fondo.

Il sistema di combattimento è molto divertente, stimolante e assolutamente appagante. Non si tratta solamente di lanciare dardi infuocati o di ghiaccio, da una bacchetta magica, magari di sambuco. Il divertimento, il vero tocco di classe di Hogwarts Legacy, sta nell’evitare gli attacchi dei maghi avversari durante elaborate e lunghe combo. Concatenare abilità per fare a fettine i nemici non è mai stato così divertente.

Hogwarts Legacy non è solo combattimento. Possiamo fare un sacco di altre cose, aggiungendo tanto tempo di gioco oltre la missione principale, i contenuti davvero non mancano. Si possono passare ore a sistemare lo spazio personale nella Stanza delle Necessità, possiamo andare in giro a catturare e allevare ogni sorta di animali fantastici, manco fossimo in un gioco di Pokemon, creare pozioni o fare spese folli a Hogsmeade.

Oggi Amazon propone Hogwarts Legacy su PlayStation 5 con un prezzo magico, mai visto prima, un MINIMO STORICO che ci permette di pagarlo spendendo 32,99 euro! Super offerta a tempo Amazon da non perdere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.