Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: tre mitici capolavori in super sconto!

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, ovvero i primi cinque capolavori della serie action stealth più amata di sempre che ha consacrato Hideo Kojima nell’Olimpo degli autori videoludici. Questa Master Collection ci permette di giocare o rigiocare a:

Metal Gear (MSX&NES)

Snake’s Revenge (NES)

Metal Gear 2: Solid Snake (MSX2)

Metal Gear Solid (PlayStation)

Metal Gear Solid: VR Missions (PlayStation)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (PlayStation 2)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (PlayStation 2)

Un pacchetto esagerato, una vera e propria bibbia di Solid Snake, che oggi possiamo acquistare su PlayStation 5 con uno sconto davvero fantastico: MENO 23%, col prezzo di listino che cala da 60 euro a 46 euro! Super offerta, occasione unica per scoprire o riscoprire la storia dei videogiochi!

Tactical espionage Action

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 è quindi l’edizione definitiva della saga dedicata a Snake, dandoci la possibilità di giocare gli episodi bidimensionali che hanno dato origine alla saga che i primi e più amati episodi tridimensionali targati PlayStation e PlayStation 2. Questi ovviamente sono il piatto forte della Master Collection, non sono perché sono giochi più vicini a noi, ma anche perché hanno subito un efficace ma discreto lavoro di ammodernamento. La grafica è stata completamente rimasterizzata in alta definizione, con modelli dei personaggi e ambienti più dettagliati. Anche l’audio è stato ottimizzato, con effetti sonori e musiche rimasterizzate per un’esperienza sonora più immersiva.

Oltre alla grafica e all’audio migliorati, la collezione include anche una serie di contenuti bonus, tra cui:

Metal Gear Solid: Screenplay Book

Metal Gear Solid: Master Book

Metal Gear Solid 2: Screenplay Book

Metal Gear Solid 2: Master Book

Metal Gear Solid 3: Screenplay Book

Metal Gear Solid 3: Master Book

Metal Gear & Metal Gear 2: Screenplay Book

Metal Gear & Metal Gear 2: Master Book

Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel

Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel

Davvero una infinità di contenuti questa Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 che possiamo fare nostra con un super sconto Amazon MENO 23%, col prezzo di listino che cala da 60 euro a 46 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.