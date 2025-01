Amazon Music Unlimited: Nuovi Aumenti e Confronto con Spotify

Dal 29 gennaio 2025, i costi di abbonamento a Amazon Music Unlimited subiranno un incremento in Stati Uniti, Canada e Regno Unito, con variazioni che riguarderanno sia i nuovi che i vecchi utenti. Una mossa che riflette un trend crescente nel settore dello streaming musicale.

Per i nuovi abbonati Prime, il prezzo mensile passerà da 9,99 a 10,99 dollari (o 109 dollari all’anno), mentre gli utenti non Prime vedranno un aumento da 10,99 a 11,99 dollari al mese. Anche il piano Family, che permette l’accesso a sei persone, subirà un rincaro, passando da 16,99 a 19,99 dollari al mese (o da 169 a 199 dollari annuali). Per gli abbonati esistenti, questi cambiamenti saranno effettivi al momento del rinnovo, a partire dal 5 marzo 2025.

Con queste modifiche, il costo del piano individuale per utenti non Prime si allinea a quello di un abbonamento individuale su Spotify. La piattaforma di Amazon ha recentemente introdotto nuove funzionalità come un audiolibro gratuito al mese e un riepilogo annuale simile al Wrapped di Spotify, cercando di attrarre un pubblico più vasto e competitivo.

Amazon giustifica l’aumento prezzi con l’integrazione di nuovi contenuti e il miglioramento delle funzionalità. Tuttavia, gli utenti potrebbero valutare alternative come Spotify, che resta un diretto concorrente con un’interfaccia consolidata e familiare.

Questa strategia di Amazon si inserisce in una tendenza più ampia del settore, dove l’aumento dei prezzi è spesso legato all’espansione dei cataloghi e allo sviluppo tecnologico. Gli utenti, d’altro canto, dovranno decidere quale servizio offre il miglior rapporto qualità-prezzo in base alle loro esigenze.

Con queste novità, Amazon Music Unlimited punta a rafforzare la propria posizione nel mercato dello streaming musicale, ma sarà la reazione degli utenti a determinare il successo di questa politica.