Adobe Creative Cloud: sconto di oltre il 45% al Prime Day

Arriva il piano Creative Cloud di Adobe che include un abbonamento di 12 mesi a Photoshop e Lightroom CC, oltre a 20 GB di spazio di archiviazione cloud online nelle offerte Prime Days. Oggi costa solo €80.99 invece di 154,43€ se sei cliente Amazon Prime.

Progettata come soluzione completa per la post-produzione fotografica, queste due applicazioni completano serviranno per l’elaborazione di immagini grezze, l’organizzazione dei file, il ritocco e gestire gli strumenti di esportazione. Inoltre, questa suite ti consente anche di lavorare con Lightroom Mobile e Photoshop Mix per il fotoritocco in movimento dai tuoi dispositivi mobili, con la possibilità di sincronizzare tutto il tuo lavoro contemporaneamente all’interno dei cataloghi Lightroom su tutti i dispositivi.

Con Photoshop e Lightroom funzionanti all’interno di Creative Cloud, ti verranno anche offerti aggiornamenti, così potrai lavorare con l’ultima versione disponibile in ogni situazione. Inoltre, la struttura cloud consente anche l’accesso alla vasta libreria di contenuti online e tutorial video di CC Learn per acquisire nuove competenze, perfezionare quelle vecchie e comprendere meglio ciò che entrambe le applicazioni possono fare per te.

Questo articolo viene consegnato su una carta con un codice seriale univoco per recuperare, attivare e convalidare l’abbonamento al piano fotografico. Inoltre, questa versione include 20 GB di spazio di archiviazione cloud per sincronizzare le modifiche utilizzando più dispositivi. Questo piano memorizza i tuoi file originali esclusivamente sul tuo computer host e consente di utilizzare piattaforme mobili e web per sincronizzare le tue modifiche una volta che torni sul tuo computer host.

Approfitta ora dello sconto di oltre il 45% sul costo d’acquisto e non lasciarti scappare questa promo riservata agli utenti Amazon Prime. Ricordiamo che l’offerta Prime Day in questione è valida fino al 13 luglio 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.