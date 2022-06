Amazon punta sui droni corrieri per consegne più veloci

Quando volano verso il luogo di consegna, i droni devono essere in grado di identificare gli ostacoli statici e mobili. “I nostri algoritmi utilizzano una suite diversificata di tecnologie per il rilevamento degli oggetti. Usando questo sistema, il nostro drone può identificare un oggetto statico sul suo cammino, come un camino”, ha spiegato in una nota l’azienda.

Gli Amazon Prime Air, così sono stati ribattezzati i velivoli, possono anche rilevare oggetti in movimento all’orizzonte, come altri device o stormi di uccelli, anche quando è difficile per le persone vederli. Se vengono identificati ostacoli, il drone cambierà automaticamente rotta per evitarli in sicurezza. Una volta che il sistema ha raggiunto il suo obiettivo, scenderà e al momento opportuno abbasserà il pacchetto per la consegna.