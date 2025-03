Amazon regala il Notebook con Windows 11: oggi risparmi più di 1.000€ (-85%)

Amazon ha lanciato un’offerta pazzesca sul Notebook da 14 pollici Bvate! Oggi lo puoi acquistare a soli 199 euro grazie ad un mega sconto dell’85%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 1.100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione bomba, è un’occasione davvero più unica che rara!

Notebook da 14 pollici Bvate: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Notebook da 14 pollici Bvate è un pc portatile di ultima generazione che oggi, grazie alla mega promozione Amazon, puoi acquistare ad un prezzo mai visto prima.

Innanzitutto è dotato di un potente processore Celeron N4020 con frequenza operativa di base di 1,1 GHz/s e una frequenza massima di 2,8 GHz. Inoltre dispone del sistema operativo Win11 che lo rende più ricco di funzionalità e più potente, così da poter far fronte bene alle attività quotidiane nei campi di lavoro, casa e intrattenimento.

Questo modello vanta, inoltre, uno schermo ad alta risoluzione 1920×1080 con una definizione elevata IPS e un bordo ultra-narw da 3 mm che offre immagini delicate con dettagli chiari e tonalità super brillanti. La connettività non è da meno grazie ad una serie di interfacce necessarie tra cui lo slot per schede TF, la porta USB3, la porta Mini HDMI, la porta DC1 e la porta per cuffie.

Allo stesso tempo, il pc ha una memoria RAM DDR4 da 6 GB e una SSD da 256 GB che garantisce tempo di avvio rapido e trasferimento rapido dei file, consentendo di accedere ai dati nella massima velocità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.