Amazon regala il Ripetitore Wireless Universale D-Link: oggi lo paghi solo 9€ (-68%)

La connessione internet di casa spesso salta o rallenta improvvisamente? Per risolvere il problema approfitta subito della mega offerta sul Ripetitore Wireless Universale N300 D-Link, oggi disponibile su Amazon a soli 9 euro con uno sconto bomba del 68%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Ripetitore Wireless Universale N300 D-Link: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Ripetitore Wireless Universale N300 D-Link è un adattatore plug-in portatile che permette di aumentare la copertura della rete wireless esistente.

La modalità di utilizzo è davvero semplice: basta premere il pulsante per la configurazione WPS one-touch per poi premere il pulsante WPS sul tuo dispositivo Wi-Fi esistente così dafar partire in automatico la configurazione. In alternativa, è possibile usare la app QRS Mobile sul proprio device iOS o Android per poter configurare facilmente e senza bisogno di un computer.

Tra l’altro, è possibile usare il LED con l’indicatore del segnale per trovare il punto ottimale di casa per aumentare la copertura della rete. Allo stesso tempo, il design del dispositivo è piccolo e super compatto con una forma a spina così da dare il minimo ingombro ed evitare il fastidio dei cavi elettric. Inoltre il suo aspetto sottile e discreto si fonde senza problemi con qualsiasi stile e arredamento, sia in casa che in ufficio.

Oggi il Ripetitore Wireless Universale N300 D-Link è disponibile su Amazon a soli 9 euro con uno sconto bomba del 68%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.